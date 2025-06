Meteo, le temperature massime di oggi: +36°C a Roma

MeteoWeb

Dopo una serie di giornate instabili, l’inizio della settimana sarà segnato da un netto miglioramento delle condizioni meteo su gran parte del territorio italiano. Lunedì si prevede una giornata all’insegna del sole prevalente e del cielo sereno, con temperature in progressivo aumento.

Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato, fatta eccezione per le zone alpine e prealpine, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi alcuni temporali a carattere sparso. Questi fenomeni potranno localmente estendersi alla Pedemontana e alle alte pianure della Lombardia orientale e del Veneto, sebbene in forma isolata e di breve durata.

Le temperature saranno in rialzo su gran parte del Paese, con valori che si porteranno al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Centro e al Nord.

Martedì la situazione si consoliderà ulteriormente. Il sole dominerà lo scenario meteorologico italiano, ad eccezione di una debole nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino lungo i litorali tirrenici, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania.

Nel pomeriggio, sarà possibile lo sviluppo di nuvolosità convettiva sui rilievi appenninici, ma con una probabilità molto bassa di precipitazioni: al più qualche isolato e debole rovescio, senza rilievo.

Proseguirà l’aumento termico, con massime che si porteranno ben oltre la media del periodo. Le località interne del Centro-Sud potranno raggiungere i 34–35°C, mentre lungo le coste la presenza di umidità potrà accentuare la sensazione di afa.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, domenica 22 giugno, in alcune località italiane:

Temperature massime registrate oggi in Italia

+36°C a Roma

a Roma +35°C a Firenze, Caserta

a Firenze, Caserta +34°C a Bolzano, Caltanissetta, Foligno, Trento

a Bolzano, Caltanissetta, Foligno, Trento +33°C a Bologna, Pisa, Avellino, Benevento, Cosenza, Cremona, Iglesias, Modena, Oristano, Pordenone

a Bologna, Pisa, Avellino, Benevento, Cosenza, Cremona, Iglesias, Modena, Oristano, Pordenone +32°C a Milano, Cagliari, Napoli, Salerno, Catanzaro, Foggia, Livorno, Padova, Sassari, Siena, Taranto, Trapani, Treviso, Verona, Vicenza

a Milano, Cagliari, Napoli, Salerno, Catanzaro, Foggia, Livorno, Padova, Sassari, Siena, Taranto, Trapani, Treviso, Verona, Vicenza +31°C a Alessandria, Bergamo, Brescia, Perugia, Agrigento, Enna, La Spezia, Piacenza, Terni, Udine

a Alessandria, Bergamo, Brescia, Perugia, Agrigento, Enna, La Spezia, Piacenza, Terni, Udine +30°C a Torino, Palermo, Frosinone, Messina, Ascoli Piceno, Chieti, Matera, Savona

a Torino, Palermo, Frosinone, Messina, Ascoli Piceno, Chieti, Matera, Savona +29°C a Venezia, Genova, Catania, Campobasso, Imperia, Lecce, Ancona, Novara, Rieti

a Venezia, Genova, Catania, Campobasso, Imperia, Lecce, Ancona, Novara, Rieti +28°C a Bari, Cuneo, Rimini, Nuoro, Brindisi, Trieste

a Bari, Cuneo, Rimini, Nuoro, Brindisi, Trieste +27°C a L’Aquila, Termoli, Pesaro, Potenza

a L’Aquila, Termoli, Pesaro, Potenza +26°C a Pescara

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: