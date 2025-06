Meteo, le temperature massime di oggi: +37°C ad Avellino

MeteoWeb

L’ondata di calore che sta interessando l’Italia continuerà a dominare la scena meteorologica almeno fino alla fine del fine settimana, grazie alla presenza persistente dell’anticiclone nordafricano, ancora ben ancorato sul bacino del Mediterraneo centrale.

Tuttavia, secondo le ultime proiezioni modellistiche, si intravede una possibile attenuazione della stabilità atmosferica tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, legata a una modesta ondulazione del flusso atlantico in discesa sull’Europa centrale.

Questo cambio di circolazione, seppur temporaneo, potrebbe interrompere momentaneamente il dominio dell’alta pressione, favorendo il transito di correnti più fresche e instabili che potrebbero innescare episodi di instabilità localizzata, specie sulle regioni settentrionali e lungo le dorsali appenniniche.

Si tratterebbe quindi di un break estivo limitato, ma sufficiente a smorzare l’eccezionale mitezza delle ultime giornate e a riportare un po’ di variabilità atmosferica in un contesto dominato finora da sole e temperature ben oltre la norma stagionale.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, in alcune località italiane:

+37°C ad Avellino

ad Avellino +36°C a Caltagirone, Frosinone, Foligno

a Caltagirone, Frosinone, Foligno +35°C a Foggia, Roma, Benevento, Francofonte (SR)

a Foggia, Roma, Benevento, Francofonte (SR) +34°C a Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Alghero, Firenze, Frosinone, Grottaglie, Napoli, Perugia, Taranto, Pordenone

a Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Alghero, Firenze, Frosinone, Grottaglie, Napoli, Perugia, Taranto, Pordenone +33°C a Milano, Parma, Piacenza, Rieti, Verona, Viterbo, Cosenza

a Milano, Parma, Piacenza, Rieti, Verona, Viterbo, Cosenza +32°C a Bolzano, Brescia, Catania, Latina, Novara, Treviso, Forlì

a Bolzano, Brescia, Catania, Latina, Novara, Treviso, Forlì +31°C ad Albenga, Crotone, Cuneo, Lecce, Olbia, Padova, Torino, Trieste, L’Aquila, Ascoli Piceno

ad Albenga, Crotone, Cuneo, Lecce, Olbia, Padova, Torino, Trieste, L’Aquila, Ascoli Piceno +30°C ad Aosta, Bergamo, Brescia, Grosseto, Chieti, Pisa, Reggio Calabria, Udine

ad Aosta, Bergamo, Brescia, Grosseto, Chieti, Pisa, Reggio Calabria, Udine +29°C a Pescara, Trapani

a Pescara, Trapani +28°C a Bari, Cagliari, Messina, Palermo, Pantelleria, Venezia

a Bari, Cagliari, Messina, Palermo, Pantelleria, Venezia +27°C a Brindisi, Ancona, Rimini

a Brindisi, Ancona, Rimini +26°C a Gela, Lampedusa

a Gela, Lampedusa +25°C a Genova

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: