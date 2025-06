Meteo, le temperature massime di oggi: +38.8°C a Lentini

MeteoWeb

L’anticiclone africano ha iniziato a estendere la sua influenza sull’area mediterranea e, dopo aver portato temperature da record in Spagna sul finire di maggio, si appresta ora a coinvolgere anche l’Italia. Le prime avvisaglie del caldo si faranno sentire già nel corso del fine settimana, seppur in modo ancora localizzato e non uniforme sul territorio nazionale.

Nella fase iniziale, l’aria calda di matrice subtropicale interesserà soprattutto le regioni meridionali e parte del Centro, ma un temporaneo calo termico è atteso tra lunedì e martedì, quando un indebolimento dell’alta pressione potrebbe favorire l’ingresso di masse d’aria più fresche da ovest.

Tuttavia, questo rientro termico sarà solo una parentesi. Già nella seconda metà della settimana, i principali modelli previsionali concordano su una nuova e più decisa rimonta dell’anticiclone nordafricano, con una notevole impennata delle temperature su molte regioni italiane. Secondo le attuali proiezioni, entro venerdì si potranno raggiungere valori massimi diffusamente compresi tra 35 e 36°C, soprattutto nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Lazio e Campania.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, sabato 7 giugno, in alcune località italiane:

+38.8°C a Lentini (SR)

a Lentini (SR) +38°C a Francofonte (SR), Noto (SR)

a Francofonte (SR), Noto (SR) +37°C a Foggia, Enna, Oschiri (SS), Ozieri (SS)

a Foggia, Enna, Oschiri (SS), Ozieri (SS) +35°C a Trapani, Catania, Pisticci, Galatina

a Trapani, Catania, Pisticci, Galatina +34°C a Cosenza, Latina

a Cosenza, Latina +33°C a Siracusa, Benevento, Rimini, Forlì

a Siracusa, Benevento, Rimini, Forlì +32°C a Roma, Taranto, Bologna, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Caserta

a Roma, Taranto, Bologna, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Caserta +31°C a Palermo, Bari, Catanzaro, Lecce, Rosarno (RC), Ascoli Piceno, Parma, Vicenza, Pordenone, Viterbo, Frosinone, Salerno

a Palermo, Bari, Catanzaro, Lecce, Rosarno (RC), Ascoli Piceno, Parma, Vicenza, Pordenone, Viterbo, Frosinone, Salerno +30°C a Brindisi, Ancona, Perugia, Piacenza, Padova, Verona, Arezzo, Rieti

a Brindisi, Ancona, Perugia, Piacenza, Padova, Verona, Arezzo, Rieti +29°C a Napoli, Cagliari, Messina, Campobasso, L’Aquila, Treviso, Bolzano, Alessandria, Pisa

a Napoli, Cagliari, Messina, Campobasso, L’Aquila, Treviso, Bolzano, Alessandria, Pisa +28°C a Milano, Trieste, Udine

a Milano, Trieste, Udine +27°C a Bergamo, Torino, Pescara

a Bergamo, Torino, Pescara +26°C a Venezia, San Benedetto del Tronto, Pinerolo, Cuneo, La Spezia

a Venezia, San Benedetto del Tronto, Pinerolo, Cuneo, La Spezia +25°C a Viareggio

a Viareggio +24°C a Genova, Savona

a Genova, Savona +22°C ad Aosta

