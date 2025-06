Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Cagliari

MeteoWeb

L’ultima settimana di giugno si sta distinguendo per il consolidamento di un robusto anticiclone subtropicale sull’Italia, che sta garantendo condizioni di piena stabilità atmosferica e un clima tipicamente estivo su gran parte della Penisola. Dalle Alpi alla Sicilia, il sole domina incontrastato e le temperature sono in netta ascesa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’ondata di calore attualmente in corso potrebbe protrarsi almeno fino ai primi giorni di luglio, confermando un trend di persistenza che caratterizza le fasi anticicloniche estive più intense.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà soleggiato e stabile su quasi tutte le regioni, con valori termici che nelle prossime ore potranno raggiungere agevolmente i 32-35°C su vaste aree del Centro-Sud, con picchi localizzati fino a 40°C nelle zone interne della Sardegna, Sicilia e Puglia.

Anche sul fronte notturno si registra un sensibile aumento delle temperature minime: tornano le notti tropicali, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 20°C, in particolare nei grandi centri urbani e lungo le coste.

L’unica eccezione a questo scenario riguarda il Nord Italia, dove una perturbazione in transito sull’Europa centrale potrà temporaneamente lambire le nostre regioni settentrionali nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno. Si tratterà di un passaggio marginale, ma non privo di effetti: sono infatti attesi isolati rovesci o temporali in particolare sulle Alpi e sull’alto Piemonte e Lombardia, associati a un parziale calo termico localizzato.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Cagliari

a Cagliari +36°C a Foggia, Ferrara, Iglesias

a Foggia, Ferrara, Iglesias +35°C a Bologna, Forlì, Foligno

a Bologna, Forlì, Foligno +34°C a Firenze, Perugia, Sassari, Ascoli Piceno, Bolzano, Caltanissetta, Latina, Modena, Pordenone, Piacenza, Reggio Emilia, Terni

a Firenze, Perugia, Sassari, Ascoli Piceno, Bolzano, Caltanissetta, Latina, Modena, Pordenone, Piacenza, Reggio Emilia, Terni +33°C a Milano, Roma, Bari, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Trapani, Agrigento, Ancona, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Frosinone, Matera, Padova, Rieti, Siena, Trento, Verona, Vicenza

a Milano, Roma, Bari, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Trapani, Agrigento, Ancona, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Frosinone, Matera, Padova, Rieti, Siena, Trento, Verona, Vicenza +32°C a Torino, Brindisi, Campobasso, Lecce, Nuoro, Pesaro, Pisa, Udine

a Torino, Brindisi, Campobasso, Lecce, Nuoro, Pesaro, Pisa, Udine +31°C a Reggio Calabria, Asti, L’Aquila, Rimini, Salerno, Taranto

a Reggio Calabria, Asti, L’Aquila, Rimini, Salerno, Taranto +30°C a Palermo, Napoli, Messina, Catanzaro, Pescara, Trieste, Venezia, Viareggio

a Palermo, Napoli, Messina, Catanzaro, Pescara, Trieste, Venezia, Viareggio +29°C a La Spezia, Potenza, Termoli

a La Spezia, Potenza, Termoli +27°C a Genova, Imperia, Sanremo, Savona

