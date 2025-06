Meteo, le temperature massime di oggi: +39°C a Ferrara

MeteoWeb

L’estate 2025 continua a sorprendere con la sua intensità: è in atto la seconda ondata di calore stagionale, che sta facendo registrare temperature massime superiori ai 34°C su numerose regioni italiane. Ma a rendere particolarmente pesante questa fase non sono solo le ore diurne roventi, bensì soprattutto le notti tropicali. In molte località, le temperature minime si mantengono stabilmente sopra i 20°C, con punte che localmente superano i 25°C, impedendo un reale sollievo notturno.

Dopo un temporaneo break instabile che ha interessato il Nord Italia, le condizioni meteorologiche sono nuovamente in fase di consolidamento. Tra venerdì e il fine settimana, si prevede un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione subtropicale, la quale tenderà a spostarsi lievemente verso ovest.

Questo modifica barica comporterà una parziale attenuazione del caldo lungo il versante adriatico, dove correnti più ventilate e lievemente meno calde potrebbero riportare i valori termici più vicini alle medie del periodo.

Altrove, invece, soprattutto sulla Sardegna e sui versanti tirrenici, l’azione dell’anticiclone risulterà ancora più incisiva: qui la calura si intensificherà ulteriormente, con massime elevate, tassi d’umidità in aumento e condizioni di forte disagio fisico.

Temperature massime registrate in Italia

+39°C a Ferrara, Forlì

a Ferrara, Forlì +38°C a Bologna, Foggia, Carbonia, Cassino, Jesi, Trento

a Bologna, Foggia, Carbonia, Cassino, Jesi, Trento +37°C a Bolzano, Cremona, Modena, Foligno, Matera

a Bolzano, Cremona, Modena, Foligno, Matera +36°C a Firenze, Perugia, Benevento, Piacenza, Caltanissetta, Cosenza, Iglesias, Oristano, Pordenone, Terni, Trapani, Verona, Vicenza

a Firenze, Perugia, Benevento, Piacenza, Caltanissetta, Cosenza, Iglesias, Oristano, Pordenone, Terni, Trapani, Verona, Vicenza +35°C a Roma, Avellino, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caserta, Latina, Siena

a Roma, Avellino, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caserta, Latina, Siena +34°C a Milano, Napoli, Ascoli Piceno, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Frosinone, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Rieti, Sassari, Treviso, Udine

a Milano, Napoli, Ascoli Piceno, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Frosinone, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Rieti, Sassari, Treviso, Udine +33°C a Bari, Messina, Reggio Calabria, Rimini, Ancona, Brindisi, Teramo

a Bari, Messina, Reggio Calabria, Rimini, Ancona, Brindisi, Teramo +32°C a Agrigento, Asti, Cuneo, Nuoro, Pantelleria, Pescara, Pisa, Potenza, Salerno, Trieste

a Agrigento, Asti, Cuneo, Nuoro, Pantelleria, Pescara, Pisa, Potenza, Salerno, Trieste +31°C a Palermo, Torino, L’Aquila, La Spezia, Livorno, Vercelli

a Palermo, Torino, L’Aquila, La Spezia, Livorno, Vercelli +30°C a Venezia, Termoli

a Venezia, Termoli +29°C a Civitavecchia, Savona

a Civitavecchia, Savona +28°C a Genova, Viareggio

a Genova, Viareggio +27°C a Imperia, Sanremo

