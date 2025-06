Meteo, le temperature massime di oggi: +40°C a Lentini

MeteoWeb

La prima settimana di giugno si conclude sotto il dominio di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana, ben radicato sull’area centro-occidentale del Mediterraneo. Questo assetto atmosferico, secondo le proiezioni dei modelli meteorologici, resterà stabile anche nei giorni a venire, garantendo condizioni di tempo soleggiato e asciutto su gran parte del territorio nazionale.

Da Nord a Sud, infatti, non sono attese perturbazioni: l’anticiclone in quota inibirà l’ingresso di sistemi nuvolosi di origine atlantica, determinando una situazione meteo stabile e priva di fenomeni significativi. Soltanto le regioni alpine del Nord-Est, nella giornata odierna, potranno ancora risentire marginalmente degli effetti di un fronte atlantico in transito sull’Europa centrale, ma in rapido movimento verso est.

Le temperature, dopo un inizio settimana con valori lievemente più contenuti e in linea con le medie stagionali soprattutto al Centro-Nord, sono destinate a risalire rapidamente. A partire da mercoledì, infatti, si assisterà a una nuova espansione dell’anticiclone nordafricano verso la Penisola, innescando una nuova ondata di caldo intenso. L’aria calda in arrivo dal Sahara farà schizzare le temperature ben oltre le medie del periodo, soprattutto al Sud e nelle aree interne del Centro.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, domenica 8 giugno, in alcune località italiane:

+40°C a Lentini (SR)

a Lentini (SR) +39°C a Siracusa, Paternò (CT)

a Siracusa, Paternò (CT) +38°C ad Acquaviva delle Fonti (BA)

ad Acquaviva delle Fonti (BA) +37°C a Capoterra (CA)

a Capoterra (CA) +36°C a Foggia, Barletta, Lecce

a Foggia, Barletta, Lecce +35°C a Bari, Palermo, Cagliari, Iglesias

a Bari, Palermo, Cagliari, Iglesias +34°C a Cosenza, Catanzaro, Rosarno (RC), Cassino (FR)

a Cosenza, Catanzaro, Rosarno (RC), Cassino (FR) +33°C a Senigallia, Taranto

a Senigallia, Taranto +32°C a Pordenone, Rimini, Modena, Ferrara, Messina, Benevento

a Pordenone, Rimini, Modena, Ferrara, Messina, Benevento +31°C a Roma, Verona, Padova, Ravenna, Forlì, Bologna, Piacenza, Reggio Emilia

a Roma, Verona, Padova, Ravenna, Forlì, Bologna, Piacenza, Reggio Emilia +30°C a Torino, Milano, Bergamo, Monza, Vicenza, Treviso, Trieste, Venezia, Parma, Ancona, Teramo, Pescara, Campobasso, Salerno, Perugia, Firenze

a Torino, Milano, Bergamo, Monza, Vicenza, Treviso, Trieste, Venezia, Parma, Ancona, Teramo, Pescara, Campobasso, Salerno, Perugia, Firenze +29°C a Bolzano, Avellino

a Bolzano, Avellino +28°C ad Asti, Trento, Udine

ad Asti, Trento, Udine +27°C a Napoli

a Napoli +26°C a Cuneo, La Spezia

a Cuneo, La Spezia +24°C a Genova.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: