Meteo, le temperature massime di oggi: +41°C a Oschiri (SS)

La giornata odierna si è aperta all’insegna del sole e del caldo estivo, con temperature elevate da Nord a Sud e cieli prevalentemente sereni su gran parte del territorio nazionale. I valori più alti si sono registrati, come di consueto, nelle zone interne lontane dal mare, dove l’effetto mitigatore delle brezze costiere è pressoché assente. Tuttavia, all’orizzonte si intravedono segnali di un cambiamento ormai imminente.

Una perturbazione atlantica, attualmente in avvicinamento, sta approfittando di un temporaneo indebolimento del campo anticiclonico che ha dominato il quadro meteo degli ultimi giorni. Il cedimento parziale dell’alta pressione subtropicale permetterà l’ingresso di aria più fresca e instabile proveniente da nord-ovest, che inizierà a farsi sentire già entro la serata odierna, in particolare sulle Alpi e sulle aree più settentrionali della Penisola.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, sabato 14 giugno, in alcune località italiane:

+41°C a Oschiri (SS)

a Oschiri (SS) +38°C a Roma, Viterbo, Cassino (FR)

a Roma, Viterbo, Cassino (FR) +37°C a Bologna, Firenze, Ferrara, Benevento, Carbonia, Mazara del Vallo (TP)

a Bologna, Firenze, Ferrara, Benevento, Carbonia, Mazara del Vallo (TP) +36°C ad Alghero, Avellino, Imola, Perugia, Pordenone, Reggio Emilia, Siena, Trento

ad Alghero, Avellino, Imola, Perugia, Pordenone, Reggio Emilia, Siena, Trento +35°C a Arezzo, Bergamo, Brescia, Forlì, Grosseto, Milano, Modena, Olbia, Padova, Piacenza, Rieti, Trapani, Verona, Vicenza, Viterbo

a Arezzo, Bergamo, Brescia, Forlì, Grosseto, Milano, Modena, Olbia, Padova, Piacenza, Rieti, Trapani, Verona, Vicenza, Viterbo +34°C a Bolzano, Cosenza, Enna, Foggia, Frosinone, Lucca, Padova, Parma, Reggio Calabria, Treviso, Udine

a Bolzano, Cosenza, Enna, Foggia, Frosinone, Lucca, Padova, Parma, Reggio Calabria, Treviso, Udine +33°C a Cagliari, Campobasso, Cuneo, L’Aquila, Novara, Palermo, Ravenna, Pantelleria

a Cagliari, Campobasso, Cuneo, L’Aquila, Novara, Palermo, Ravenna, Pantelleria +32°C ad Aosta, Chieti, Crotone, Livorno, Novara, Pisa, Taranto, Torino

ad Aosta, Chieti, Crotone, Livorno, Novara, Pisa, Taranto, Torino +31°C ad Ancona, Biella, Capri, Catania, Messina

ad Ancona, Biella, Capri, Catania, Messina +30°C a Imperia, Pescara, Rimini, Trieste, Venezia

a Imperia, Pescara, Rimini, Trieste, Venezia +29°C a Napoli, Genova, Bari, Brindisi, Lecce, Savona, La Spezia

a Napoli, Genova, Bari, Brindisi, Lecce, Savona, La Spezia +28°C ad Albenga

