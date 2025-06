Meteo, le temperature massime di oggi: +41°C a Ozieri

MeteoWeb

L’ultimo fine settimana di giugno in Italia sarà caratterizzato da un clima stabile e pienamente estivo, con cieli sereni da Nord a Sud e poche variazioni significative. Il dominio dell’anticiclone delle Azzorre, rinforzato da una componente subtropicale, continuerà a proteggere la penisola, garantendo condizioni di tempo soleggiato quasi ovunque.

Solo nel corso delle ore pomeridiane si potranno sviluppare modesti annuvolamenti sulle aree montuose, accompagnati da rari e isolati temporali di calore, fenomeni tipici dell’estate ma comunque molto localizzati.

Le temperature resteranno su valori decisamente elevati, con massime che facilmente supereranno i 35°C, soprattutto nelle aree interne del Centro-Nord, dove non si esclude che possano avvicinarsi ai 40°C.

Anche le notti non offriranno grande sollievo: le temperature minime si manterranno alte, spesso sopra i 20°C, e in diverse località potranno toccare o superare i 25°C, confermando la presenza di un’afa fastidiosa che renderà difficoltoso il riposo notturno.

In sintesi, giornate che segneranno in modo netto l’avvio della fase più calda dell’estate, con parte dell’Italia avvolta da un’ondata di calore tipica delle configurazioni anticicloniche più stabili.

Temperature massime registrate in Italia

+41°C a Ozieri (SS)

+40°C a Montalto di Castro (VT)

+39°C a Sutri (VT)

+38°C a Roma, Firenze, Lucca, Pisa, Bracciano (RM), Oschiri (SS)

+37°C a Agrigento, Bolzano, Cremona, Empoli, Ferrara, Grosseto, Trento, Vicenza

+36°C a Milano, Torino, Napoli, Piacenza, Siena, Pistoia, Terni, Cassino (FR), Foligno, Salerno, La Spezia, Latina, Livorno, Nocera, Pordenone, Verona, Viterbo

+35°C a Bologna, Bergamo, Benevento, Brescia, Asti, Caltanissetta, Caserta, Frosinone, Imola, Modena, Padova, Parma, Rieti, Verbania

+34°C a Arezzo, Avellino, Cosenza, Forlì, Novara, Sassari, Treviso, Viareggio

+33°C a Genova, Cagliari, Catania, Ascoli Piceno, Cuneo, Foggia, Perugia, Taranto, Udine

+32°C a Palermo, Lecce, Chieti, Civitavecchia, Pesaro, Savona, Teramo, Trapani, Trieste

+31°C a Bari, Venezia, Brindisi, Castrovillari, Catanzaro, Iglesias, L’Aquila, Matera, Messina, Nuoro, Oristano, Rimini, Sanremo

+30°C a Reggio Calabria, Ancona, Imperia, Olbia, Pescara, San Benedetto del Tronto

+29°C a Campobasso, Altamura

+28°C a Lampedusa, Vasto (CH), Termoli (CB)

+27°C a Potenza, Pantelleria

