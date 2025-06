Meteo, le temperature massime di oggi: solo +22°C ad Avellino, freddo anche a Pescara

MeteoWeb

Le condizioni meteo sull’Italia restano ancora condizionate dalla presenza di una goccia fredda in quota, che continua a generare instabilità al Sud e sulla Sicilia. Tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, sono attese nuove precipitazioni e temporali, localmente anche di forte intensità, in particolare sulle aree interne e montuose delle regioni meridionali. Solo a partire da sabato, il vortice tenderà ad allontanarsi verso sud-est, consentendo un miglioramento del tempo anche sull’estremo Sud.

Nel fine settimana, dunque, la tendenza sarà verso una maggiore stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Tuttavia, non mancheranno alcune eccezioni: già da sabato pomeriggio, un nuovo impulso di aria più instabile potrebbe attivare rovesci e temporali sparsi sull’arco alpino e al Nord-Ovest, in successivo spostamento domenica verso le regioni centrali tirreniche, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio.

Le temperature saranno in graduale aumento nelle prossime 48 ore, soprattutto al Centro-Nord, dove torneranno a toccare valori tipicamente estivi. Durante il weekend, le massime si manterranno su livelli gradevoli ma non eccessivi, con un caldo moderato ben lontano dagli estremi registrati durante l’ultima ondata di calore.

In sintesi, l’ultima parte della settimana sarà caratterizzata da un progressivo ritorno alla stabilità, pur con qualche disturbo temporalesco pomeridiano al Nord e localmente al Centro, in un contesto climatico decisamente più vivibile rispetto ai giorni precedenti.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, in alcune località italiane:

+34°C a Firenze, La Spezia

a Firenze, La Spezia +33°C a Genova, Pisa, Terni, Siena, Latina, Pordenone, Savona, Trento

a Genova, Pisa, Terni, Siena, Latina, Pordenone, Savona, Trento +32°C a Roma, Alghero, Alessandria, Bolzano, Cremona, Udine, Verona

a Roma, Alghero, Alessandria, Bolzano, Cremona, Udine, Verona +31°C a Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Agrigento, Foligno, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Padova, Piacenza, Treviso, Trieste, Vicenza

a Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Agrigento, Foligno, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Padova, Piacenza, Treviso, Trieste, Vicenza +30°C a Bologna, Napoli, Perugia, Messina, Sassari, Catanzaro, Parma, Forlì, Imola, Viareggio

a Bologna, Napoli, Perugia, Messina, Sassari, Catanzaro, Parma, Forlì, Imola, Viareggio +29°C a Palermo, Cagliari, Benevento, Cuneo, Lecce, Brindisi, Trapani, Taranto, Oristano, Ascoli Piceno, Sanremo, Caserta, Matera

a Palermo, Cagliari, Benevento, Cuneo, Lecce, Brindisi, Trapani, Taranto, Oristano, Ascoli Piceno, Sanremo, Caserta, Matera +28°C a Bari, Catania, Venezia, Foggia, Salerno, Ragusa, Pesaro, Frosinone

a Bari, Catania, Venezia, Foggia, Salerno, Ragusa, Pesaro, Frosinone +27°C a Rimini, Chieti

a Rimini, Chieti +26°C a Cosenza, L’Aquila, Ancona

a Cosenza, L’Aquila, Ancona +25°C a Pescara, Termoli

a Pescara, Termoli +24°C a Campobasso, Potenza

a Campobasso, Potenza +22°C ad Avellino

