Meteo, le temperature minime di oggi 10 giugno: +15°C a Sassari

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere un’altra fase dominata dalla stabilità atmosferica, grazie alla persistenza di un robusto promontorio anticiclonico nord-africano che continuerà a influenzare l’intero bacino del Mediterraneo. Questa struttura di alta pressione favorirà l’afflusso progressivo di masse d’aria molto calda di matrice sub-tropicale, mantenendo condizioni di tempo soleggiato e asciutto su gran parte del territorio nazionale.

Nel corso dei prossimi giorni, le giornate saranno prevalentemente serene, con cieli poco nuvolosi e soltanto qualche sviluppo cumuliforme nelle ore pomeridiane sulle aree montuose, dove non si escludono locali e brevi temporali soprattutto lungo l’arco alpino e sull’Appennino centro-meridionale.

Le temperature, dopo una momentanea flessione, torneranno a salire rapidamente: nella seconda parte della settimana si farà sentire un caldo più intenso e afoso, con valori massimi spesso superiori ai 30°C su molte zone del Centro-Sud e delle Isole, e con punte locali prossime ai 40°C nelle aree interne e più soggette a compressione adiabatica.

Le temperature minime di oggi, 10 giugno 2025:

+15°C a Sassari, Grosseto, L’Aquila, Benevento

a Sassari, Grosseto, L’Aquila, Benevento +16°C a Cagliari, Alghero, Cuneo, Treviso, Udine, Verona, Ascoli Piceno, Pordenone, Avellino, Campobasso

a Cagliari, Alghero, Cuneo, Treviso, Udine, Verona, Ascoli Piceno, Pordenone, Avellino, Campobasso +17°C a Bologna, Brescia, Firenze, Olbia, Pisa, Venezia, Forlì, Alessandria

a Bologna, Brescia, Firenze, Olbia, Pisa, Venezia, Forlì, Alessandria +18°C a Bergamo, Catania, Perugia, Torino, Trapani, Chieti, Rimini, Reggio Emilia, Parma, Padova, Vicenza, Trento, Bolzano

a Bergamo, Catania, Perugia, Torino, Trapani, Chieti, Rimini, Reggio Emilia, Parma, Padova, Vicenza, Trento, Bolzano +19°C a Milano, Venezia, Trieste, Ancona, Piacenza, Viareggio

a Milano, Venezia, Trieste, Ancona, Piacenza, Viareggio +20°C a Roma, Napoli, Pescara, Pantelleria, Novara, Civitavecchia, Terracina

a Roma, Napoli, Pescara, Pantelleria, Novara, Civitavecchia, Terracina +21°C a Bari, Palermo, Foggia, La Spezia, Salerno

a Bari, Palermo, Foggia, La Spezia, Salerno +22°C a Lecce, Lampedusa, Sanremo

a Lecce, Lampedusa, Sanremo +23°C a Genova, Brindisi, Reggio Calabria, Termoli, Savona

a Genova, Brindisi, Reggio Calabria, Termoli, Savona +24°C a Messina, Vieste

a Messina, Vieste +25°C a Taranto

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: