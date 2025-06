Meteo, le temperature minime di oggi 11 giugno: +15°C ad Arezzo

MeteoWeb

L’anticiclone di matrice nordafricana continua a esercitare una solida influenza sull’area del Mediterraneo centrale, mantenendo condizioni di tempo stabile e pienamente estivo sull’Italia. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, nel corso della seconda parte della settimana, il campo di alta pressione tenderà ulteriormente a consolidarsi sul nostro Paese, espandendosi progressivamente verso l’Europa centrale e parte della Scandinavia meridionale.

Nel dettaglio, lo scenario meteorologico resterà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte del territorio nazionale, ad eccezione delle ore pomeridiane, quando potranno svilupparsi addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, localmente associati a brevi e isolati temporali di calore.

Sul fronte termico, si registrerà un graduale aumento delle temperature, con valori massimi destinati a superare diffusamente i 30°C, raggiungendo punte comprese tra i 33 e i 35°C, specie nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori. In aumento anche i tassi di umidità relativa, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di caldo afoso, soprattutto nei grandi centri urbani e lungo le coste.

Le temperature minime di oggi, 11 giugno 2025:

+15°C ad Alghero , Cuneo , Arezzo

ad , , +16°C a Grosseto , Trapani , Udine , Bolzano , Carbonia

a , , , , +17°C a Firenze , Lecce , Milano , Perugia , Verona , Asti , Sassari

a , , , , , , +18°C a Roma , Bari , Cagliari , Cervia , Ancona , Pescara , Pisa , Rimini , Treviso , Campobasso , Ascoli Piceno , Alessandria , Viareggio

a , , , , , , , , , , , , +19°C a Bergamo , Brescia , Torino , Trieste , Cosenza , Teramo , Pordenone , Trento , Biella , Savona

a , , , , , , , , , +20°C a Catania , Piacenza , Padova , Olbia , Chieti , Forlì , Ravenna , Vicenza , La Spezia , Livorno , Pantelleria

a , , , , , , , , , , +21°C a Bologna , Genova , Palermo , Foggia , Modena , Reggio Emilia , Ferrara

a , , , , , , +22°C a Napoli , Venezia , Brindisi , Parma , Termoli

a , , , , +23°C a Catanzaro , Taranto

a , +24°C a Messina, Reggio Calabria

