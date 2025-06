Meteo, le temperature minime di oggi 12 giugno: +15°C a L’Aquila

MeteoWeb

L’anticiclone nord-africano continua a rafforzare la propria presenza sul bacino del Mediterraneo, estendendo progressivamente la sua influenza anche verso l’Europa centrale, fino a lambire le regioni meridionali della Scandinavia. Questa configurazione barica favorisce il proseguimento di una fase marcatamente estiva su gran parte dell’Italia, caratterizzata da stabilità atmosferica diffusa e cieli sereni o poco nuvolosi.

Nel corso delle ore centrali della giornata, si potranno sviluppare i consueti annuvolamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, che localmente potranno dar luogo a brevi temporali di calore, fenomeni tipici della stagione estiva ma di scarsa rilevanza sul piano termico e dinamico.

Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori massimi che in diverse aree interne del Paese potranno raggiungere e superare i 35°C, soprattutto nelle zone lontane dalla ventilazione costiera e nei fondovalle del Centro-Sud.

Le temperature minime di oggi, 12 giugno 2025:

+15°C a L’Aquila, Partinico (PA)

a L’Aquila, Partinico (PA) +16°C ad Alghero

ad Alghero +17°C a Lecce

a Lecce +18°C a Grosseto, Olbia, Pisa, Trapani

a Grosseto, Olbia, Pisa, Trapani +19°C a Bolzano, Ancona, Firenze, Guidonia, Perugia, Rimini, Viterbo

a Bolzano, Ancona, Firenze, Guidonia, Perugia, Rimini, Viterbo +20°C a Forlì, Frosinone, Novara, Pantelleria, Pescara, Treviso

a Forlì, Frosinone, Novara, Pantelleria, Pescara, Treviso +21°C a Cagliari, Cuneo, Genova, Latina, Parma, Verona

a Cagliari, Cuneo, Genova, Latina, Parma, Verona +22°C a Bari, Bergamo, Brescia, Ferrara, Lampedusa, Palermo, Udine, Venezia

a Bari, Bergamo, Brescia, Ferrara, Lampedusa, Palermo, Udine, Venezia +23°C a Brindisi, Catania, Foggia, Gela

a Brindisi, Catania, Foggia, Gela +24°C a Napoli, Bologna, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Torino, Trieste

a Napoli, Bologna, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Torino, Trieste +25°C a Milano

