Meteo, le temperature minime di oggi 13 giugno: +14°C a Olbia

L’Italia si trova ancora pienamente immersa nella prima, intensa ondata di caldo della stagione estiva 2025. L’anticiclone subtropicale nordafricano, ben strutturato in quota, continua a dominare la scena atmosferica su tutto il bacino del Mediterraneo centrale, estendendosi verso nord fino a coinvolgere anche gran parte dell’Europa centrale e, in parte, la Scandinavia meridionale. Questa persistente configurazione barica sta generando anomalie termiche marcate, con valori decisamente superiori alle medie stagionali.

Nel nostro Paese, il bel tempo si confermerà protagonista almeno fino a sabato 14 giugno, con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da modeste fasi di instabilità pomeridiana lungo l’arco alpino, dove non si esclude lo sviluppo isolato di qualche rovescio o temporale di calore.

Le temperature minime di oggi, 13 giugno 2025:

+14°C ad Olbia

ad Olbia +15°C ad Alghero, Grosseto

ad Alghero, Grosseto +16°C a L’Aquila

a L’Aquila +17°C a Bari, Cagliari, Pisa

a Bari, Cagliari, Pisa +18°C a Catania, Firenze, Perugia, Rimini, Trapani, Cosenza, Ascoli Piceno, Sassari, Viareggio

a Catania, Firenze, Perugia, Rimini, Trapani, Cosenza, Ascoli Piceno, Sassari, Viareggio +19°C a Cuneo, Udine, Alessandria

a Cuneo, Udine, Alessandria +20°C a Palermo, Pantelleria, Treviso, Verona, Campobasso, Chieti, Cesena

a Palermo, Pantelleria, Treviso, Verona, Campobasso, Chieti, Cesena +21°C a Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Ragusa, Lecce, Foggia, Termoli, Pescara, Pordenone, Forlì, Ravenna, Imperia, La Spezia

a Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Ragusa, Lecce, Foggia, Termoli, Pescara, Pordenone, Forlì, Ravenna, Imperia, La Spezia +22°C a Brindisi, Gela, Genova, Sciacca, Fermo, Imola, Modena, Ferrara, Vicenza, Savona

a Brindisi, Gela, Genova, Sciacca, Fermo, Imola, Modena, Ferrara, Vicenza, Savona +23°C a Bologna, Venezia, Catanzaro, Reggio Emilia, Fasano, Parma, Piacenza

a Bologna, Venezia, Catanzaro, Reggio Emilia, Fasano, Parma, Piacenza +24°C a Napoli, Reggio Calabria, Messina, Trieste, Vieste

a Napoli, Reggio Calabria, Messina, Trieste, Vieste +25°C a Menfi (AG)

