Meteo, le temperature minime di oggi 14 giugno: +14°C a Benevento

L’ondata di caldo subtropicale sta investendo gran parte del nostro Paese, spinta da un solido promontorio anticiclonico di matrice nordafricana che continua a dominare lo scenario atmosferico sul Mediterraneo centrale. Le temperature diurne restano elevate, con valori che superano i 35°C nelle aree interne lontane dal mare e picchi prossimi ai 40°C in Sardegna, dove l’influenza diretta del cuore più caldo della massa d’aria si fa sentire con maggiore intensità.

A rendere il quadro ancora più critico è il caldo notturno: le minime faticano a scendere sotto i 20°C, configurando le cosiddette notti tropicali, rese ancora più opprimenti da tassi di umidità in costante aumento, specie nelle grandi città e nelle aree pianeggianti.

Fino a sabato il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato, con qualche isolato temporale di calore atteso solo sui rilievi alpini durante le ore più calde del giorno. Tuttavia, all’orizzonte si intravedono i primi segnali di cambiamento: nel corso di domenica, l’avvicinamento della quarta perturbazione del mese potrebbe riuscire a scalfire il bordo settentrionale dell’anticiclone, innescando una fase più instabile al Nord.

Le regioni settentrionali saranno così esposte a un rischio crescente di temporali, anche di forte intensità, specie nelle aree prealpine e pedemontane. L’ingresso di correnti più temperate al seguito del fronte instabile favorirà un primo alleggerimento della calura già a inizio settimana sul Nord Italia, con una possibile graduale estensione del refrigerio anche verso il Centro-Sud nei giorni successivi.

Le temperature minime di oggi, 14 giugno 2025:

+14°C a Benevento

a Benevento +15°C ad Avellino, Decimomannu (CA), L’Aquila

ad Avellino, Decimomannu (CA), L’Aquila +18°C ad Ascoli Piceno, Falconara, Gioia Del Colle, Pisa

ad Ascoli Piceno, Falconara, Gioia Del Colle, Pisa +19°C ad Alghero, Catania, Campobasso, Cosenza, Oristano, Trapani

ad Alghero, Catania, Campobasso, Cosenza, Oristano, Trapani +20°C a Bari, Chieti, Firenze, Forlì, Grosseto, Imola, Pescara, Ravenna, Rimini, Salerno

a Bari, Chieti, Firenze, Forlì, Grosseto, Imola, Pescara, Ravenna, Rimini, Salerno +21°C a Cagliari, Cuneo, Roma, Treviso

a Cagliari, Cuneo, Roma, Treviso +22°C a Brescia, Ferrara, Latina, Lecce, Palermo, Perugia, Pordenone, Udine, Vicenza

a Brescia, Ferrara, Latina, Lecce, Palermo, Perugia, Pordenone, Udine, Vicenza +23°C a Bergamo, Bologna, Brindisi, Capri, Catanzaro, Lamezia Terme, Lampedusa, Padova, Parma, Reggio Emilia, Roma, Venezia

a Bergamo, Bologna, Brindisi, Capri, Catanzaro, Lamezia Terme, Lampedusa, Padova, Parma, Reggio Emilia, Roma, Venezia +24°C ad Agrigento, Genova, La Spezia, Messina, Napoli, Pantelleria, Piacenza, Sanremo, Stintino (SS), Taranto, Termoli, Trieste, Verona

ad Agrigento, Genova, La Spezia, Messina, Napoli, Pantelleria, Piacenza, Sanremo, Stintino (SS), Taranto, Termoli, Trieste, Verona +25°C a Milano, Reggio Calabria, Torino

