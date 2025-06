Meteo, le temperature minime di oggi 16 giugno: +16°C a Rieti

MeteoWeb

Dopo aver fatto irruzione sulle nostre regioni settentrionali, la goccia fredda in quota è pronta a scivolare lungo la Penisola, determinando un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica anche al Centro-Sud. Questo passaggio segnerà la fine della prima ondata di caldo africano, che seppur intensa, si è rivelata di breve durata.

Entro martedì 17 giugno, le temperature al Centro-Nord tenderanno a riportarsi su valori più consoni al periodo, ponendo termine ai picchi anomali registrati negli ultimi giorni. L’intera configurazione sinottica andrà incontro a un rimescolamento significativo, con la saccatura in quota che si sposterà da nord verso sud nel giro di 48 ore.

Nel dettaglio, oggi la circolazione depressionaria si posizionerà sul Nord Italia, innescando rovesci e temporali anche di forte intensità soprattutto tra il Nord-Est e le aree interne del Centro. Non si esclude la possibilità di grandinate localizzate e raffiche di vento violente, soprattutto nei settori collinari e appenninici.

A partire da martedì, la situazione inizierà a migliorare al Nord, mentre l’instabilità si trasferirà verso il Centro-Sud, con temporali sparsi che potranno insistere anche nella giornata di mercoledì 18, specialmente su Sardegna e Sicilia, dove è atteso il transito più tardivo del nucleo freddo in quota.

Nel complesso, si apre una nuova fase atmosferica in netto contrasto con quella appena trascorsa. L’anticiclone subtropicale, responsabile delle temperature elevate e delle notti tropicali dei giorni scorsi, si ritirerà temporaneamente verso sud, lasciando spazio a un contesto più dinamico, variabile e localmente perturbato.

Le temperature minime di oggi, 16 giugno 2025:

+27°C a Silvi (TE)

a Silvi (TE) +26°C a Reggio Calabria, Ancona, Chieti

a Reggio Calabria, Ancona, Chieti +25°C a Bologna, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Agrigento, Pescara, Rimini, Ravenna, Verona

a Bologna, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Agrigento, Pescara, Rimini, Ravenna, Verona +24°C a Roma, Genova, Catanzaro, Parma, Modena, Forlì, Iglesias, Olbia, Pesaro, Teramo, Termoli

a Roma, Genova, Catanzaro, Parma, Modena, Forlì, Iglesias, Olbia, Pesaro, Teramo, Termoli +23°C a Torino, Perugia, Reggio Emilia, Imola, Sanremo, Ferrara

a Torino, Perugia, Reggio Emilia, Imola, Sanremo, Ferrara +22°C a Foggia, Taranto, Terni, Piacenza, La Spezia, Viareggio, Salerno, Trieste

a Foggia, Taranto, Terni, Piacenza, La Spezia, Viareggio, Salerno, Trieste +21°C a Firenze, Venezia, Bergamo, Brescia, Siena, Catania, Pisa, Vicenza, Ascoli Piceno, Biella, Pordenone, Udine

a Firenze, Venezia, Bergamo, Brescia, Siena, Catania, Pisa, Vicenza, Ascoli Piceno, Biella, Pordenone, Udine +20°C a Bari, Lecce, Benevento, Frosinone

a Bari, Lecce, Benevento, Frosinone +19°C ad Avellino, Alessandria, Trento, Treviso

ad Avellino, Alessandria, Trento, Treviso +18°C ad Alghero, Brindisi, Cuneo, Grosseto, Bolzano

ad Alghero, Brindisi, Cuneo, Grosseto, Bolzano +16°C a L’Aquila, Rieti

