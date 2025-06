Meteo, le temperature minime di oggi 17 giugno: +14°C a Norcia

MeteoWeb

La prima ondata di caldo africano dell’estate ha ufficialmente lasciato l’Italia, con le ultime punte di calore registrate all’estremo Sud e in Sicilia. A segnare il cambio di scenario è stato il transito di una goccia fredda in quota, che sta gradualmente scivolando verso sud lungo la Penisola e raggiungerà il basso mar Mediterraneo entro la serata di mercoledì.

Questo impulso d’aria più fresca sarà all’origine di un generale aumento dell’instabilità atmosferica sull’Italia, aprendo una fase più dinamica e variabile, caratterizzata dal ritorno di precipitazioni sparse, per lo più temporalesche. In alcune zone non si escludono episodi più intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento anche sostenute.

Le prime aree a essere interessate saranno le regioni del Nord-Est, con particolare attenzione a Emilia-Romagna e Marche, dove già da oggi si potranno sviluppare fenomeni di una certa rilevanza. Nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19, l’instabilità tenderà a spostarsi verso le regioni centrali e meridionali, mantenendo un carattere irregolare ma localmente incisivo.

Secondo gli attuali scenari previsionali, questo contesto instabile potrebbe prolungarsi fino a venerdì 20, sebbene in forma più debole e localizzata, soprattutto nelle zone interne e appenniniche. Nel frattempo, l’alta pressione delle Azzorre rimarrà in posizione defilata a ridosso dell’Europa occidentale, con la sua spinta maggiore rivolta verso le Isole Britanniche, senza riuscire — almeno per ora — a riportare condizioni stabili durature sull’Italia.

Le temperature minime di oggi, 17 giugno 2025:

+14°C a Norcia (PG)

a Norcia (PG) +16°C a Cuneo, L’Aquila, Bergamo

a Cuneo, L’Aquila, Bergamo +17°C a Brescia, Alghero, Forlì, Arezzo, Imola, Ascoli Piceno, Cremona, Rieti, Trento

a Brescia, Alghero, Forlì, Arezzo, Imola, Ascoli Piceno, Cremona, Rieti, Trento +18°C a Bologna, Perugia, Siena, Parma, Modena, Benevento, Campobasso, Asti, Novara, Teramo, Ravenna, Biella, Treviso, Vicenza

a Bologna, Perugia, Siena, Parma, Modena, Benevento, Campobasso, Asti, Novara, Teramo, Ravenna, Biella, Treviso, Vicenza +19°C a Milano, Venezia, Ancona, Rimini, Chieti, Avellino, Pesaro, Reggio Emilia, Pordenone, Piacenza, Udine, Verona

a Milano, Venezia, Ancona, Rimini, Chieti, Avellino, Pesaro, Reggio Emilia, Pordenone, Piacenza, Udine, Verona +20°C a Torino, Oristano, Viareggio

a Torino, Oristano, Viareggio +21°C a Firenze, Pescara, Bolzano, Pisa, Siracusa, Cosenza, Frosinone, Trieste

a Firenze, Pescara, Bolzano, Pisa, Siracusa, Cosenza, Frosinone, Trieste +22°C a Roma, Cagliari, Catania, Foggia, La Spezia, Trapani, Termoli

a Roma, Cagliari, Catania, Foggia, La Spezia, Trapani, Termoli +23°C a Bari, Lecce, Salerno, Savona, Civitavecchia

a Bari, Lecce, Salerno, Savona, Civitavecchia +24°C a Genova, Reggio Calabria, Brindisi, Catanzaro, Taranto, Sorrento, Sanremo, Latina

a Genova, Reggio Calabria, Brindisi, Catanzaro, Taranto, Sorrento, Sanremo, Latina +25°C a Palermo, Napoli, Messina

a Palermo, Napoli, Messina +26°C ad Agrigento

