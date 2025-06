Meteo, le temperature minime di oggi 18 giugno: +13°C a L’Aquila

MeteoWeb

Tra oggi e giovedì, la presenza di una goccia fredda in quota sui settori meridionali del Mediterraneo continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, mantenendo condizioni di instabilità atmosferica soprattutto al Centro-Sud. La giornata di mercoledì vedrà temporali sparsi su gran parte delle regioni centrali e meridionali, mentre giovedì i fenomeni si concentreranno al Sud, in particolare lungo le aree interne e appenniniche.

Nel frattempo, correnti atlantiche più fresche hanno fatto il loro ingresso sulla Penisola, contribuendo a una sensibile attenuazione del caldo. Le temperature, pur con qualche fisiologico rialzo nei prossimi giorni, resteranno nel complesso in linea con le medie stagionali, garantendo un clima più gradevole e con afa debole o pressoché assente.

Nella parte finale della settimana, il contesto meteorologico tenderà a stabilizzarsi ulteriormente: si prevede infatti un maggior soleggiamento su gran parte del Paese e una netta riduzione dei fenomeni convettivi, che diverranno sempre più isolati. Tuttavia, l’alta pressione resterà defilata ai margini dell’Italia, impedendo un pieno ritorno del caldo intenso: le temperature, seppur in lieve ripresa, non raggiungeranno valori estremi, mantenendo una sensazione termica generalmente contenuta.

Le temperature minime di oggi, 18 giugno 2025:

+13°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Cuneo

a Cuneo +16°C a Campobasso, Bolzano, Ascoli Piceno, Imola

a Campobasso, Bolzano, Ascoli Piceno, Imola +17°C a Chieti, Forlì, Treviso

a Chieti, Forlì, Treviso +18°C a Bologna, Siena, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Sassari, Pesaro, Pordenone

a Bologna, Siena, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Sassari, Pesaro, Pordenone +19°C a Pescara, Ancona, Rimini, Parma, Piacenza, Brescia, Ferrara, Iglesias, Oristano, Foligno, Vicenza

a Pescara, Ancona, Rimini, Parma, Piacenza, Brescia, Ferrara, Iglesias, Oristano, Foligno, Vicenza +20°C a Milano, Perugia, Verona, Pisa, Trapani, Avellino, Benevento, Novara, Cosenza, Frosinone, Foggia, Udine, Viareggio

a Milano, Perugia, Verona, Pisa, Trapani, Avellino, Benevento, Novara, Cosenza, Frosinone, Foggia, Udine, Viareggio +21°C a Torino, Cagliari, Venezia, Firenze

a Torino, Cagliari, Venezia, Firenze +22°C a Roma, Bari, Agrigento, Trieste, Salerno

a Roma, Bari, Agrigento, Trieste, Salerno +23°C a Catania, Messina, Lecce, Caserta, Latina, Sanremo

a Catania, Messina, Lecce, Caserta, Latina, Sanremo +24°C a Palermo, Napoli, Taranto, Brindisi, La Spezia, Civitavecchia

a Palermo, Napoli, Taranto, Brindisi, La Spezia, Civitavecchia +25°C a Genova

