Meteo, le temperature minime di oggi 19 giugno: +12°C a L’Aquila

MeteoWeb

La goccia fredda che ha alimentato l’instabilità atmosferica e i temporali diffusi degli ultimi giorni continuerà a influenzare le condizioni meteo sull’Italia meridionale e sulla Sicilia almeno fino a venerdì. In queste aree persisteranno rovesci e locali fenomeni intensi, seppur con tendenza a un progressivo indebolimento del sistema.

A partire da sabato, l’area depressionaria si allontanerà verso il Mediterraneo orientale, lasciando spazio a un miglioramento generale anche sull’estremo Sud, dove tornerà a prevalere un tempo più stabile e soleggiato.

Il fine settimana si aprirà quindi all’insegna di condizioni generalmente buone su gran parte del Paese. Tuttavia, non mancheranno delle eccezioni: una nuova fase di moderata instabilità è attesa tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica. In particolare, si prevedono rovesci e temporali sparsi inizialmente su Alpi e settori nord-occidentali, in successivo trasferimento verso le regioni centrali tirreniche, specie tra Toscana, Umbria e Lazio, entro domenica.

Le temperature saranno in graduale rialzo al Centro-Nord nel corso delle prossime 48 ore, con valori che nel weekend si manterranno su livelli tipicamente estivi, ma senza gli eccessi termici registrati durante la recente ondata di calore. Il clima risulterà quindi più gradevole, soprattutto durante le ore notturne e nei settori ventilati.

Le temperature minime di oggi, 19 giugno 2025:

+12°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Rieti

a Rieti +15°C a Campobasso, Potenza

a Campobasso, Potenza +16°C a Cuneo, Benevento, Avellino

a Cuneo, Benevento, Avellino +17°C a Caltanissetta

a Caltanissetta +18°C a Iglesias, Bolzano, Frosinone, Oristano, Chieti, Ascoli Piceno, Matera, Pesaro, Treviso

a Iglesias, Bolzano, Frosinone, Oristano, Chieti, Ascoli Piceno, Matera, Pesaro, Treviso +19°C a Pescara, Trapani, Cremona, Salerno, Trento, Udine

a Pescara, Trapani, Cremona, Salerno, Trento, Udine +20°C a Foggia, Firenze, Bergamo, Brescia, Rimini, Perugia, Sassari, Siracusa, Ancona, Modena, Forlì, Parma, Terni, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia

a Foggia, Firenze, Bergamo, Brescia, Rimini, Perugia, Sassari, Siracusa, Ancona, Modena, Forlì, Parma, Terni, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia +21°C a Milano, Roma, Cagliari, Palermo, Bari, Agrigento, Cosenza, Latina, Pisa, Siena, Trieste, Verona, Vicenza

a Milano, Roma, Cagliari, Palermo, Bari, Agrigento, Cosenza, Latina, Pisa, Siena, Trieste, Verona, Vicenza +22°C a Bologna, Torino, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, La Spezia, Termoli

a Bologna, Torino, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, La Spezia, Termoli +23°C a Venezia, Messina, Lecce, Taranto, Viareggio

a Venezia, Messina, Lecce, Taranto, Viareggio +24°C a Brindisi, Savona, Caserta

a Brindisi, Savona, Caserta +25°C a Genova, Napoli

a Genova, Napoli +26°C a Sanremo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: