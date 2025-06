Meteo, le temperature minime di oggi 20 giugno: +13°C a Rieti

MeteoWeb

La goccia fredda responsabile dell’instabilità che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni continua a influenzare il tempo sull’estremo Sud della Penisola, dove insisteranno rovesci e temporali locali almeno fino alle prime ore di sabato 21 giugno. Successivamente, il vortice abbandonerà definitivamente il territorio nazionale, aprendo la strada a un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nel fine settimana, infatti, è atteso un ritorno prevalente del sole su gran parte del Paese. Tuttavia, la stabilità non sarà assoluta: tra sabato e domenica un nuovo impulso instabile, di breve durata, potrebbe riportare fenomeni sparsi soprattutto sulle regioni centrali, con possibili temporali pomeridiani nelle aree interne e appenniniche nella giornata di domenica 22.

Le temperature saranno in progressivo aumento già nelle prossime 48 ore sul Centro-Nord, tornando su valori estivi e superiori alla media, ma senza raggiungere i livelli estremi dell’ondata di calore della scorsa settimana. Il clima sarà dunque più gradevole e meno afoso, seppur caldo.

Lo scenario cambierà in modo più deciso all’inizio della prossima settimana, quando tornerà a dominare l’Anticiclone Nord-Africano. La sua espansione sull’intero bacino centrale del Mediterraneo favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, si avvierà una nuova ondata di calore intensa, con picchi termici particolarmente elevati attesi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Le temperature minime di oggi, 20 giugno 2025:

+13°C a Rieti

a Rieti +14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C ad Avellino

ad Avellino +16°C a Enna, Benevento

a Enna, Benevento +17°C a Cosenza, Campobasso

a Cosenza, Campobasso +18°C a Trapani, Ascoli Piceno, Arezzo, Pesaro

a Trapani, Ascoli Piceno, Arezzo, Pesaro +19°C a Cuneo, Sassari, Iglesias, Caltanissetta, Salerno

a Cuneo, Sassari, Iglesias, Caltanissetta, Salerno +20°C a Rimini, Nuoro, Catanzaro, Matera, Chieti, Bolzano, Frosinone, Potenza

a Rimini, Nuoro, Catanzaro, Matera, Chieti, Bolzano, Frosinone, Potenza +21°C a Bari, Cagliari, Catania, Pisa, Siena, Agrigento, Forlì, Trento, Treviso

a Bari, Cagliari, Catania, Pisa, Siena, Agrigento, Forlì, Trento, Treviso +22°C a Roma, Lecce, Bergamo, Brindisi, Caserta, Ferrara, Foggia, Pescara, Ancona, Cremona, La Spezia, Termoli, Udine

a Roma, Lecce, Bergamo, Brindisi, Caserta, Ferrara, Foggia, Pescara, Ancona, Cremona, La Spezia, Termoli, Udine +23°C a Milano, Palermo, Bologna, Genova, Firenze, Reggio Calabria, Messina, Modena, Novara, Piacenza, Pordenone, Sanremo, Taranto, Vicenza, Lampedusa

a Milano, Palermo, Bologna, Genova, Firenze, Reggio Calabria, Messina, Modena, Novara, Piacenza, Pordenone, Sanremo, Taranto, Vicenza, Lampedusa +24°C a Torino, Napoli, Venezia, Parma, Padova, Trieste, Verona

