Meteo, le temperature minime di oggi 21 giugno: +14°C a L’Aquila

Nelle ultime ore la goccia fredda responsabile dell’instabilità che ha interessato le regioni meridionali e la Sicilia si sta definitivamente allontanando verso sud-est. Questo movimento favorisce un deciso miglioramento del tempo su tutto il settore meridionale della Penisola, dove fin dalle prime ore della giornata si registrano condizioni via via più stabili e soleggiate.

Tuttavia, la tregua sarà solo temporanea. Una nuova fase instabile è infatti attesa tra sabato e domenica, con la formazione di temporali localmente intensi che coinvolgeranno inizialmente parte del Nord e, successivamente, le regioni centrali tirreniche. Anche in questo caso, l’instabilità sarà innescata dall’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota, una piccola goccia fredda in discesa dalle Alpi e in rapido transito verso sud lungo l’Italia.

Questo passaggio instabile sarà accompagnato da una temporanea flessione delle temperature, specie nelle aree interessate dai fenomeni più intensi. Il calo termico, comunque, sarà di breve durata: già da lunedì è atteso un graduale rialzo termico, complice il ritorno di condizioni anticicloniche.

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, la prossima settimana vedrà il consolidamento dell’Anticiclone nordafricano su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, con una nuova fase di tempo stabile e molto caldo. Le regioni centro-meridionali, in particolare, potrebbero essere interessate da un’ondata di calore intensa, con valori termici ben superiori alla media e condizioni favorevoli al ritorno delle notti tropicali.

Le temperature minime di oggi, 21 giugno 2025:

+14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Rieti

a Rieti +16°C a Enna, Potenza

a Enna, Potenza +17°C a Avellino, Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Foligno, Ascoli Piceno

a Avellino, Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Foligno, Ascoli Piceno +18°C a Cuneo, Oristano, Terni, Urbino

a Cuneo, Oristano, Terni, Urbino +19°C a Sassari, Chieti

a Sassari, Chieti +20°C a Catania, Campobasso, Iglesias, Pesaro, Trapani, Asti

a Catania, Campobasso, Iglesias, Pesaro, Trapani, Asti +21°C a Cagliari, Frosinone, Matera, Treviso, Vicenza

a Cagliari, Frosinone, Matera, Treviso, Vicenza +22°C a Bologna, Palermo, Bari, Firenze, Pescara, Pisa, Agrigento, Modena, Padova, Trento, Udine

a Bologna, Palermo, Bari, Firenze, Pescara, Pisa, Agrigento, Modena, Padova, Trento, Udine +23°C a Roma, Torino, Bergamo, Messina, Perugia, Siena, Rimini, Lecce, Foggia, Ancona, Cremona, Reggio Emilia, Parma, Pordenone, Catanzaro, La Spezia

a Roma, Torino, Bergamo, Messina, Perugia, Siena, Rimini, Lecce, Foggia, Ancona, Cremona, Reggio Emilia, Parma, Pordenone, Catanzaro, La Spezia +24°C a Venezia, Genova, Napoli, Reggio Calabria, Bolzano, Brindisi, Novara, Piacenza, Sanremo

a Venezia, Genova, Napoli, Reggio Calabria, Bolzano, Brindisi, Novara, Piacenza, Sanremo +25°C a Milano, Taranto, Termoli, Verona

