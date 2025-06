Meteo, le temperature minime di oggi 22 giugno: +15°C a Benevento

MeteoWeb

La giornata di domenica 22 giugno segna l’ultimo atto della fase di maltempo che ha recentemente interessato il Nord Italia. Il vortice di bassa pressione in quota, responsabile dei temporali intensi degli ultimi giorni, è in movimento verso sud-est e nel corso delle prossime ore transiterà lungo la penisola, determinando residua instabilità soprattutto sulle regioni centrali, in particolare nelle aree interne e lungo il versante tirrenico.

Nel frattempo, sulle regioni settentrionali precedentemente colpite dalle precipitazioni tornerà a prevalere il sole, grazie a un miglioramento già in atto a partire dal mattino. Contestualmente, è attesa anche una momentanea diminuzione delle temperature, più avvertibile al Centro-Nord, dove nei giorni scorsi si sono registrati valori ben superiori alla norma stagionale.

Tuttavia, questa parentesi più fresca e instabile sarà di breve durata. A partire da lunedì 23 giugno, infatti, un nuovo rinforzo dell’alta pressione subtropicale ripristinerà condizioni di generale stabilità atmosferica su tutta la Penisola. Questo nuovo assetto barico sarà accompagnato da una progressiva risalita delle temperature, destinata a farsi sempre più marcata nel corso della settimana.

Secondo le proiezioni attuali, tra mercoledì 25 e venerdì 27 giugno potremmo assistere alla seconda ondata di calore della stagione estiva, con caratteristiche potenzialmente più durature e intense rispetto alla precedente. Le zone più esposte al rialzo termico saranno le regioni centrali e meridionali, dove si prevedono picchi prossimi o superiori ai 38-40°C, soprattutto nelle aree interne e nelle valli poco ventilate.

Al Nord, invece, pur in un contesto di clima molto caldo e afoso, non mancheranno fasi di instabilità locale, specialmente sull’arco alpino e prealpino, dove le infiltrazioni di aria più fresca in quota – legate al passaggio di perturbazioni sull’Europa centrale – potranno innescare rovesci e temporali pomeridiani, localmente intensi.

Le temperature minime di oggi, 22 giugno 2025:

+14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Avellino, Benevento

a Avellino, Benevento +16°C a Bolzano, Ascoli Piceno, Cuneo, Potenza

a Bolzano, Ascoli Piceno, Cuneo, Potenza +17°C a Cosenza

a Cosenza +18°C a Bergamo, Campobasso, Pesaro, Rieti, San Benedetto del Tronto, Siena, Trapani, Enna

a Bergamo, Campobasso, Pesaro, Rieti, San Benedetto del Tronto, Siena, Trapani, Enna +19°C a Torino, Alessandria, Brescia, Foligno, Parma, Chieti, Trento, Udine

a Torino, Alessandria, Brescia, Foligno, Parma, Chieti, Trento, Udine +20°C a Milano, Caltanissetta, Cremona, Frosinone, Mantova, Matera, Modena, Novara, Piacenza, Treviso

a Milano, Caltanissetta, Cremona, Frosinone, Mantova, Matera, Modena, Novara, Piacenza, Treviso +21°C a Bari, Firenze, Foggia, Ancona, Caserta, Catania, Forlì, La Spezia, Pescara, Pordenone, Rimini, Salerno, Sassari, Verona, Vicenza

a Bari, Firenze, Foggia, Ancona, Caserta, Catania, Forlì, La Spezia, Pescara, Pordenone, Rimini, Salerno, Sassari, Verona, Vicenza +22°C a Bologna, Catanzaro, Iglesias, Lecce, Lucca, Nuoro, Padova, Pantelleria, Sanremo, Savona, Terni, Trieste

a Bologna, Catanzaro, Iglesias, Lecce, Lucca, Nuoro, Padova, Pantelleria, Sanremo, Savona, Terni, Trieste +23°C a Roma, Palermo, Genova, Brindisi, Lampedusa, Latina, Perugia, Pisa, Termoli

a Roma, Palermo, Genova, Brindisi, Lampedusa, Latina, Perugia, Pisa, Termoli +24°C a Venezia, Cagliari, Reggio Calabria, Agrigento, Taranto

a Venezia, Cagliari, Reggio Calabria, Agrigento, Taranto +25°C a Messina

a Messina +26°C a Napoli, Civitavecchia

