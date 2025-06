Meteo, le temperature minime di oggi 23 giugno: +15°C a L’Aquila

MeteoWeb

Si è definitivamente allontanato dall’Italia il vortice instabile che ha attraversato la Penisola nel fine settimana, determinando temporali anche intensi su diverse aree del Centro-Nord e un leggero calo delle temperature, soprattutto nei valori massimi.

Nel frattempo, un fronte atlantico in transito sull’Europa centrale lambirà le nostre Alpi, portando un po’ di variabilità sui settori alpini di confine. Tuttavia, a dominare sarà il rinforzo dell’alta pressione subtropicale nel bacino del Mediterraneo, che favorirà un progressivo ritorno del bel tempo su gran parte del territorio nazionale.

Questo nuovo assetto sarà accompagnato da una graduale risalita delle temperature, più marcata nei settori centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. L’Italia si prepara dunque ad affrontare la seconda ondata di calore dell’estate 2025, con valori superiori alla media climatica e punte che, localmente, potrebbero avvicinarsi o superare i 35°C.

Nei prossimi giorni si conferma quindi un quadro meteo dominato da stabilità atmosferica, cieli sereni e temperature in aumento, in attesa di eventuali nuovi sviluppi perturbati a fine mese.

Le temperature minime rilevate oggi, 23 giugno 2025, in Italia

+15°C a L’Aquila, Rieti, Avellino

a L’Aquila, Rieti, Avellino +16°C a Benevento, Potenza

a Benevento, Potenza +17°C a Foligno, Cuneo

a Foligno, Cuneo +18°C a Ascoli Piceno, Pesaro

a Ascoli Piceno, Pesaro +19°C a Bolzano, Cosenza, Siena, Treviso

a Bolzano, Cosenza, Siena, Treviso +20°C a Bergamo, Oristano, Sassari, Trento, Udine

a Bergamo, Oristano, Sassari, Trento, Udine +21°C a Bari, Milano, Firenze, Ancona, Brescia, Rimini, Trapani, Perugia, Matera, Brindisi, Campobasso, Chieti, Cremona, Salerno, Terni, Vicenza

a Bari, Milano, Firenze, Ancona, Brescia, Rimini, Trapani, Perugia, Matera, Brindisi, Campobasso, Chieti, Cremona, Salerno, Terni, Vicenza +22°C a Torino, Roma, Catania, La Spezia, Lecce, Foggia, Forlì, Pescara, Pisa, Iglesias, Agrigento, Ferrara, Padova, Piacenza, Pordenone, Termoli, Trieste, Verona

a Torino, Roma, Catania, La Spezia, Lecce, Foggia, Forlì, Pescara, Pisa, Iglesias, Agrigento, Ferrara, Padova, Piacenza, Pordenone, Termoli, Trieste, Verona +23°C a Taranto, Parma, Sanremo

a Taranto, Parma, Sanremo +24°C a Bologna, Genova, Venezia, Cagliari, Catanzaro

a Bologna, Genova, Venezia, Cagliari, Catanzaro +25°C a Napoli, Palermo, Messina, Reggio Calabria

