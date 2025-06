Meteo, le temperature minime di oggi 24 giugno: +18°C a Trapani

MeteoWeb

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’Italia si avvia a vivere una fase di stabilità atmosferica duratura, destinata a protrarsi almeno fino ai primi giorni di luglio. Alla base di questo scenario vi è il consolidamento di un ampio campo di alta pressione sub-tropicale, in risalita dal Nord Africa verso l’Europa centrale e i Balcani. Questo promontorio anticiclonico garantirà condizioni soleggiate, asciutte e via via più calde su gran parte del territorio nazionale.

L’unica eccezione a questo contesto riguarda le regioni settentrionali: tra la notte di mercoledì 25 e la mattina di venerdì 27 giugno, un fronte in quota, legato a una perturbazione in transito sull’Europa centrale, potrebbe sfiorare il Nord Italia, determinando episodi temporaleschi localizzati e un lieve calo delle temperature, specialmente lungo l’arco alpino e le aree pedemontane. Tuttavia, l’esatta traiettoria e l’intensità del sistema restano ancora soggette a margini di incertezza.

Sul resto del Paese, invece, lo scenario sarà dominato da una nuova e più intensa ondata di calore, la seconda dell’estate 2025. Le proiezioni indicano anomalie termiche positive fino a +6/+8 °C rispetto ai valori medi del periodo, con condizioni da piena estate fin da metà settimana.

Le temperature massime si manterranno costantemente oltre i 32-35 °C in molte località del Centro-Sud e delle Isole, con punte fino a 40 °C attese soprattutto nelle zone interne lontane dal mare, già a partire da mercoledì 25 giugno. Anche le notti saranno molto miti, con il ritorno di diffuse notti tropicali (minime superiori ai 20 °C), in particolare nelle aree urbane e costiere.

Le temperature minime di oggi, 24 giugno 2025

+16°C a L’Aquila, Rieti

a L’Aquila, Rieti +17°C a Avellino, Benevento, Brindisi, Bolzano, Potenza

a Avellino, Benevento, Brindisi, Bolzano, Potenza +18°C a Ascoli Piceno, Trapani

a Ascoli Piceno, Trapani +19°C a Siena, Treviso, Oristano

a Siena, Treviso, Oristano +20°C a Sassari, Catania, Campobasso, Cosenza, Enna, Frosinone, Trento, Udine, Viareggio

a Sassari, Catania, Campobasso, Cosenza, Enna, Frosinone, Trento, Udine, Viareggio +21°C a Lecce, Bergamo, Biella, Caserta, Latina, Perugia, Pisa, Terni

a Lecce, Bergamo, Biella, Caserta, Latina, Perugia, Pisa, Terni +22°C a Roma, Bari, Brescia, Cremona, Matera, Agrigento, La Spezia, Padova, Pordenone, Reggio Emilia, Salerno, Taranto, Torino

a Roma, Bari, Brescia, Cremona, Matera, Agrigento, La Spezia, Padova, Pordenone, Reggio Emilia, Salerno, Taranto, Torino +23°C a Milano, Napoli, Genova, Cagliari, Venezia, Ferrara, Firenze, Foggia, Catanzaro, Olbia, Piacenza, Vicenza

a Milano, Napoli, Genova, Cagliari, Venezia, Ferrara, Firenze, Foggia, Catanzaro, Olbia, Piacenza, Vicenza +24°C a Palermo, Bologna, Messina, Reggio Calabria, Rimini, Chieti, Forlì, Imperia, Termoli, Trieste, Verona

a Palermo, Bologna, Messina, Reggio Calabria, Rimini, Chieti, Forlì, Imperia, Termoli, Trieste, Verona +25°C a Pescara, Ancona, Savona

a Pescara, Ancona, Savona +26°C a Pesaro

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: