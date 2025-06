Meteo, le temperature minime di oggi 25 giugno: +16°C a Avellino

MeteoWeb

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena atmosferica sull’Italia per almeno altri 6-7 giorni, mantenendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo su gran parte della Penisola. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori massimi prossimi ai 37/38°C nelle aree interne del Centro e soprattutto in Sardegna, dove il caldo sarà reso ancora più intenso dall’effetto dell’insolazione diretta e dalla scarsa ventilazione. Tale scenario favorirà la diffusione di un caldo afoso e persistente, tipico delle ondate di calore alimentate da masse d’aria subtropicali in quota. La permanenza dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale prolungherà la fase di stabilità, rendendo le notti tropicali una realtà quotidiana in molte città, con minime spesso superiori ai 22-24°C.

Una breve e isolata fase di instabilità è attesa per giovedì 26 giugno, quando un fronte perturbato atlantico, in transito sull’Europa centrale, potrebbe spingere aria più fresca e instabile oltre le Alpi, interessando marginalmente il Nord Italia. In questa circostanza, sono attesi locali temporali pomeridiani, concentrati in prevalenza sui settori montuosi alpini e prealpini, con basso rischio di sconfinamenti sulle pianure. Tuttavia, si tratterà di un evento temporaneo e limitato nello spazio e nel tempo, che non cambierà l’assetto generale di questa fase dominata dal caldo, destinato a proseguire anche nel fine settimana e probabilmente oltre.

Le temperature minime rilevate oggi 25 giugno 2025 in Italia

+16°C a Avellino, L’Aquila, Rieti

a Avellino, L’Aquila, Rieti +17°C a Benevento

a Benevento +18°C a Potenza

a Potenza +19°C a Arezzo, Cuneo, Trapani

a Arezzo, Cuneo, Trapani +20°C a Ascoli Piceno

a Ascoli Piceno +21°C a Asti, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Cosenza, Frosinone, Perugia, Sassari

a Asti, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Cosenza, Frosinone, Perugia, Sassari +22°C a Bari, Bergamo, Bolzano, Catania, Latina, Olbia, Pisa, Salerno, Savona, Terni, Udine, Viareggio

a Bari, Bergamo, Bolzano, Catania, Latina, Olbia, Pisa, Salerno, Savona, Terni, Udine, Viareggio +23°C a Roma, Cagliari, Genova, Chieti, La Spezia, Lecce, Matera, Novara, Nuoro, Pesaro, Rimini

a Roma, Cagliari, Genova, Chieti, La Spezia, Lecce, Matera, Novara, Nuoro, Pesaro, Rimini +24°C a Palermo, Torino, Firenze, Agrigento, Ancona, Brescia, Catanzaro, Foggia, Forlì, Messina, Pescara, Piacenza, Parma, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Termoli, Trento, Trieste

a Palermo, Torino, Firenze, Agrigento, Ancona, Brescia, Catanzaro, Foggia, Forlì, Messina, Pescara, Piacenza, Parma, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Termoli, Trento, Trieste +25°C a Milano, Napoli, Padova, Sanremo, Vicenza

a Milano, Napoli, Padova, Sanremo, Vicenza +26°C a Bologna, Verona, Venezia

