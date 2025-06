Meteo, le temperature minime di oggi 26 giugno: +19°C a Trapani

MeteoWeb

Il tempo si mantiene stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia, in particolare al Centro e al Sud, dove l’anticiclone garantisce condizioni di piena estate. Tuttavia, non tutto il Paese sarà immune da variazioni: nelle prossime 48 ore è previsto un cambiamento sul Nord Italia, dove potranno verificarsi fenomeni temporaleschi, specie tra le Alpi e l’alta Pianura Padana. A causare questa instabilità sarà un’ansa depressionaria in arrivo dall’Atlantico, che sta progressivamente avanzando verso l’Europa centrale. Dal suo nucleo si dipartirà un sistema frontale la cui parte terminale lambirà il Settentrione italiano. Gli effetti principali sono attesi nella giornata di giovedì, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, quando il riscaldamento diurno favorirà lo sviluppo convettivo.

Nel frattempo, le temperature continueranno a mantenersi elevate su tutto il territorio nazionale, con un’ulteriore intensificazione del caldo nelle aree interne. In queste zone si potranno registrare punte massime prossime ai 40°C, complice la forte radiazione solare e la scarsa ventilazione. Sulle coste, invece, il clima sarà più sopportabile grazie all’azione mitigatrice delle brezze marine, che manterranno i termometri su valori più contenuti.

Le temperature minime rilevate in Italia oggi, 25 giugno 2025

+18°C a Avellino, L’Aquila

a Avellino, L’Aquila +19°C a Asti, Arezzo, Benevento, Trapani

a Asti, Arezzo, Benevento, Trapani +20°C a Potenza, Siena

a Potenza, Siena +21°C a Brindisi, Caltanissetta, Cosenza, Oristano, Terni

a Brindisi, Caltanissetta, Cosenza, Oristano, Terni +22°C a Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Caserta, Imperia, Latina, Pisa, Savona

a Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Caserta, Imperia, Latina, Pisa, Savona +23°C a Bari, Genova, Firenze, Bergamo, Catania, Civitavecchia, Iglesias, La Spezia, Matera, Nuoro, Salerno, Sassari, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Viareggio

a Bari, Genova, Firenze, Bergamo, Catania, Civitavecchia, Iglesias, La Spezia, Matera, Nuoro, Salerno, Sassari, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Viareggio +24°C a Reggio Calabria, Agrigento, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Pesaro, Sanremo, Termoli

a Reggio Calabria, Agrigento, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Pesaro, Sanremo, Termoli +25°C a Torino, Cagliari, Palermo, Bolzano, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Lampedusa, Messina, Padova, Vicenza, Pantelleria, Pescara, Pordenone, Piacenza, Trieste

a Torino, Cagliari, Palermo, Bolzano, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Lampedusa, Messina, Padova, Vicenza, Pantelleria, Pescara, Pordenone, Piacenza, Trieste +26°C a Milano, Napoli, Parma, Reggio Emilia, Trento, Verona

a Milano, Napoli, Parma, Reggio Emilia, Trento, Verona +27°C a Bologna, Ancona, Venezia

