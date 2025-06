Meteo, le temperature minime di oggi 27 giugno: +17°C a Rieti

MeteoWeb

Dopo la violenta fase di maltempo che ha interessato il Nord Italia nella giornata di ieri, la situazione meteorologica è tornata oggi alla stabilità su gran parte del territorio nazionale. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque, a eccezione di un moderato sviluppo di nubi pomeridiane a ridosso dei rilievi montuosi, specie sull’Alto Adige, dove non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali.

Le temperature tornano ad aumentare, in particolare al Nord-Ovest, mentre si registrano lievi calo termici lungo il medio e alto versante adriatico e sulla Sardegna. I valori massimi si manterranno generalmente compresi tra i 30 e i 36 gradi, ma con picchi localmente più elevati, fino a 37-38°C, nelle aree interne del Centro-Nord, specialmente lontano dalla costa.

Uno sguardo alla tendenza per la prossima settimana evidenzia un possibile nuovo peggioramento per le regioni settentrionali, dove il caldo persisterà ma inizierà a interagire con l’arrivo di aria relativamente più fresca in quota. Saranno proprio questi contrasti termici, tipici della stagione estiva, a innescare l’instabilità atmosferica con possibili episodi di forte impatto: non si escludono temporali intensi, accompagnati localmente da grandinate e nubifragi.

Secondo gli scenari attualmente disponibili, i primi fenomeni temporaleschi si svilupperanno verosimilmente lungo l’arco alpino, per poi sconfinare verso le pianure adiacenti, specie durante le ore pomeridiane e serali, quando l’energia termica accumulata nei bassi strati raggiungerà i massimi livelli.

Le temperature minime di oggi, 27 giugno 2025

+17°C a Avellino, L’Aquila, Rieti

a Avellino, L’Aquila, Rieti +18°C a Bolzano, Benevento

a Bolzano, Benevento +19°C a Trapani, Treviso, Alessandria, Asti

a Trapani, Treviso, Alessandria, Asti +20°C a Bergamo, Cuneo, Oristano, Pordenone, Potenza, Trieste, Udine

a Bergamo, Cuneo, Oristano, Pordenone, Potenza, Trieste, Udine +21°C a Siena, Alghero, Ascoli Piceno, Brescia, Cremona, Frosinone, Latina, Novara, Padova, Trento

a Siena, Alghero, Ascoli Piceno, Brescia, Cremona, Frosinone, Latina, Novara, Padova, Trento +22°C a Milano, Torino, Venezia, Caserta, Catania, Albenga, Caltanissetta, Cosenza, Iglesias, Terni, Vicenza

a Milano, Torino, Venezia, Caserta, Catania, Albenga, Caltanissetta, Cosenza, Iglesias, Terni, Vicenza +23°C a Roma, Genova, Firenze, Brindisi, La Spezia, Perugia, Nuoro, Piacenza, Salerno, Savona, Viareggio

a Roma, Genova, Firenze, Brindisi, La Spezia, Perugia, Nuoro, Piacenza, Salerno, Savona, Viareggio +24°C a Bologna, Pisa, Ferrara, Forlì, Modena, Sanremo, Teramo, Verona

a Bologna, Pisa, Ferrara, Forlì, Modena, Sanremo, Teramo, Verona +25°C a Palermo, Reggio Calabria, Chieti, Foggia, Lecce, Catanzaro, Matera, Taranto

a Palermo, Reggio Calabria, Chieti, Foggia, Lecce, Catanzaro, Matera, Taranto +26°C a Bari, Napoli, Messina, Ancona, Pesaro, Pescara, Rimini, Termoli

a Bari, Napoli, Messina, Ancona, Pesaro, Pescara, Rimini, Termoli +27°C a Agrigento

