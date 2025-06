Meteo, le temperature minime di oggi 28 giugno: +17°C a Bussi (PE)

MeteoWeb

Il fine settimana sarà caratterizzato da un contesto generalmente stabile e soleggiato, complice la presenza di un robusto promontorio anticiclonico subtropicale che questa volta tenderà a posizionarsi leggermente più a ovest rispetto alle precedenti configurazioni. Questo spostamento consentirà alle regioni del versante adriatico e a quelle meridionali di ricevere l’influsso di correnti settentrionali più fresche, le quali contribuiranno a mitigare parzialmente la calura estiva, rendendo la giornata meno afosa e più gradevole rispetto al resto del Paese.

Nel frattempo, sul restante territorio nazionale, in particolare sulle aree interne del Centro-Nord, il caldo si farà sentire con maggiore intensità. Qui, infatti, le temperature massime potranno agevolmente raggiungere i 35°C, con punte locali prossime ai 40°C, soprattutto nelle vallate più riparate e lontane dalle influenze marine.

Durante le ore pomeridiane non si escludono locali annuvolamenti a ridosso dei rilievi, accompagnati solo sporadicamente da brevi temporali di calore, fenomeni tipici delle giornate estive più stabili quando l’energia accumulata al suolo favorisce lo sviluppo di nubi convettive.

In sintesi, ci attende un weekend dal sapore pienamente estivo, contraddistinto da caldo intenso al Centro-Nord e condizioni più mitigate lungo l’Adriatico e al Sud, dove si potrà godere di un clima lievemente più ventilato e meno opprimente.

Le temperature minime di oggi 28 giugno 2025

+17°C a Bussi sul Tirino (PE), Castelli (TE)

a Bussi sul Tirino (PE), Castelli (TE) +18°C a L’Aquila, Rieti

a L’Aquila, Rieti +19°C a Sassari

a Sassari +20°C a Asti, Benevento, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Iglesias, Oristano

a Asti, Benevento, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Iglesias, Oristano +21°C a Arezzo, Trapani, Foligno, Lucca, Nuoro, Pesaro, Teramo, Treviso

a Arezzo, Trapani, Foligno, Lucca, Nuoro, Pesaro, Teramo, Treviso +22°C a Catania, Ascoli Piceno, Bergamo, Caltanissetta, Chieti, Cosenza, Forlì, Potenza

a Catania, Ascoli Piceno, Bergamo, Caltanissetta, Chieti, Cosenza, Forlì, Potenza +23°C a Milano, Firenze, Cagliari, Avellino, Brescia, Cremona, Enna, Matera, Novara, Piacenza, Pisa, Rimini, Siena, Terni, Trento, Udine, Viareggio, Vicenza

a Milano, Firenze, Cagliari, Avellino, Brescia, Cremona, Enna, Matera, Novara, Piacenza, Pisa, Rimini, Siena, Terni, Trento, Udine, Viareggio, Vicenza +24°C a Torino, Perugia, Ferrara, Frosinone, Modena, Padova, Pantelleria, Parma, Pordenone, Reggio Emilia, Salerno, Viterbo

a Torino, Perugia, Ferrara, Frosinone, Modena, Padova, Pantelleria, Parma, Pordenone, Reggio Emilia, Salerno, Viterbo +25°C a Palermo, Bologna, Foggia, Ancona, Catanzaro, Lampedusa, La Spezia, Latina, Livorno, Pescara, Siracusa, Verona

a Palermo, Bologna, Foggia, Ancona, Catanzaro, Lampedusa, La Spezia, Latina, Livorno, Pescara, Siracusa, Verona +26°C a Roma, Bari, Venezia, Brindisi, Caserta, Imperia, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Savona, Trieste

a Roma, Bari, Venezia, Brindisi, Caserta, Imperia, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Savona, Trieste +27°C a Genova, Napoli, Agrigento, Civitavecchia, Sanremo, Taranto, Termoli

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: