Meteo, le temperature minime di oggi 29 giugno: +18°C a Benevento

Le condizioni meteo attuali si mantengono generalmente stabili e soleggiate, fatta eccezione per qualche nuvola di passaggio durante le ore pomeridiane, soprattutto in prossimità delle aree montuose, dove non si escludono isolati temporali di calore, concentrati prevalentemente lungo l’arco alpino. In queste ore, il promontorio anticiclonico ha progressivamente traslato il proprio baricentro verso la Francia, determinando un cambio parziale nella circolazione atmosferica sul nostro Paese. Questa configurazione favorisce l’arrivo di correnti settentrionali più fresche sulle regioni orientali, in particolare lungo il versante adriatico e su parte del Sud.

L’ingresso di queste masse d’aria leggermente più fresche contribuisce a un temporaneo e lieve calo delle temperature, offrendo un po’ di sollievo dal caldo intenso che ha caratterizzato i giorni precedenti.

Tuttavia, sul resto della penisola il caldo rimane protagonista, con valori termici che continuano a superare i 35°C e punte localmente vicine ai 40°C, soprattutto nelle aree interne e nelle zone più lontane dalle influenze marine.

Le temperature minime di oggi, 29 giugno 2025

+18°C a Benevento

a Benevento +19°C a Cosenza, L’Aquila

a Cosenza, L’Aquila +20°C a Asti, Pesaro

a Asti, Pesaro +21°C a Ascoli Piceno, Bolzano, Caltanissetta, Campobasso, Cuneo, Empoli, Foligno, Pistoia, Potenza, Teramo

a Ascoli Piceno, Bolzano, Caltanissetta, Campobasso, Cuneo, Empoli, Foligno, Pistoia, Potenza, Teramo +22°C a Alghero, Avellino, Chieti, Frosinone, Iglesias, Oristano, Ragusa, Treviso

a Alghero, Avellino, Chieti, Frosinone, Iglesias, Oristano, Ragusa, Treviso +23°C a Catania, Como, Forlì, Imola, Nuoro, Pisa, Rimini, Sassari, Siena, Terni, Trapani, Udine

a Catania, Como, Forlì, Imola, Nuoro, Pisa, Rimini, Sassari, Siena, Terni, Trapani, Udine +24°C a Cagliari, Bergamo, Ferrara, Foggia, Latina, Modena, Pescara, Pantelleria, Rosarno (RC), Salerno, San Benedetto del Tronto, Taranto, Trento

a Cagliari, Bergamo, Ferrara, Foggia, Latina, Modena, Pescara, Pantelleria, Rosarno (RC), Salerno, San Benedetto del Tronto, Taranto, Trento +25°C a Torino, Firenze, Ancona, Biella, Brescia, Catanzaro, Cremona, Lampedusa, Lecce, Novara, Padova, Perugia, Pordenone, Piacenza, Vasto (CH), Viareggio, Vicenza

a Torino, Firenze, Ancona, Biella, Brescia, Catanzaro, Cremona, Lampedusa, Lecce, Novara, Padova, Perugia, Pordenone, Piacenza, Vasto (CH), Viareggio, Vicenza +26°C a Roma, Milano, Bari, Bologna, Agrigento, Brindisi, Caserta, Imperia, La Spezia, Livorno, Parma, Trieste, Ventimiglia, Verona

a Roma, Milano, Bari, Bologna, Agrigento, Brindisi, Caserta, Imperia, La Spezia, Livorno, Parma, Trieste, Ventimiglia, Verona +27°C a Palermo, Genova, Venezia, Messina, Reggio Calabria, Carrara, Civitavecchia, Gela, Sanremo, Savona, Termoli (CB)

