Meteo, le temperature minime di oggi 30 giugno: +14°C a Norcia

Almeno fino a giovedì, l’alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica sulla nostra Penisola, garantendo condizioni generalmente stabili e cieli per lo più sereni. Le uniche eccezioni si registreranno al Nord, dove non mancheranno episodi di instabilità localizzata, soprattutto a ridosso delle aree alpine, con possibili rovesci e temporali di breve durata. Nel frattempo, le temperature subiranno una lieve flessione al Nord, mentre sul resto del Paese persisterà un clima decisamente caldo e afoso, con valori massimi che nelle zone interne potrebbero spingersi fino a sfiorare i 40°C, alimentando condizioni di disagio fisico e notti particolarmente miti.

Verso la fine della settimana, si intravede un possibile cambio di scenario: l’alta pressione potrebbe infatti iniziare a ritirarsi parzialmente, lasciando spazio alla coda di un fronte atlantico in discesa sul Nord Italia. Tra venerdì e sabato, questa dinamica favorirà un aumento dell’instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali, con temporali più diffusi e un calo termico sensibile che potrebbe estendersi anche a parte del Centro, segnando una tregua temporanea dal caldo intenso.

Le temperature minime di oggi, 30 giugno 2025:

+14°C a Norcia (PG)

a Norcia (PG) +17°C a Benevento, Foligno, L’Aquila

a Benevento, Foligno, L’Aquila +18°C a Avellino, Cosenza, Enna, Potenza, Rieti

a Avellino, Cosenza, Enna, Potenza, Rieti +19°C a Trapani

a Trapani +20°C a Ascoli Piceno, Caltanissetta, Nuoro, Pantelleria, Pesaro, Teramo

a Ascoli Piceno, Caltanissetta, Nuoro, Pantelleria, Pesaro, Teramo +21°C a Firenze, Iglesias, Alghero, Spoleto

a Firenze, Iglesias, Alghero, Spoleto +22°C a Catania, Chieti, Cuneo, Forlì, Lucca, Matera, Siracusa, Treviso

a Catania, Chieti, Cuneo, Forlì, Lucca, Matera, Siracusa, Treviso +23°C a Rimini, Bolzano, Como, Frosinone, Pisa, Oristano, Salerno, Sassari, Udine

a Rimini, Bolzano, Como, Frosinone, Pisa, Oristano, Salerno, Sassari, Udine +24°C a Cagliari, Ancona, Bergamo, Catanzaro, Cremona, Ferrara, Foggia, Pescara, Reggio Calabria, Agrigento, Lampedusa, Terni, Vasto (CH)

a Cagliari, Ancona, Bergamo, Catanzaro, Cremona, Ferrara, Foggia, Pescara, Reggio Calabria, Agrigento, Lampedusa, Terni, Vasto (CH) +25°C a Palermo, Bari, Albenga, Brescia, Caserta, Civitavecchia, Lecce, Modena, Parma, Perugia, Piacenza, Pordenone, Prato, Sezze (LT), Trento, Trieste, Viareggio, Vicenza

a Palermo, Bari, Albenga, Brescia, Caserta, Civitavecchia, Lecce, Modena, Parma, Perugia, Piacenza, Pordenone, Prato, Sezze (LT), Trento, Trieste, Viareggio, Vicenza +26°C a Roma, Milano, Torino, Alessandria, Brindisi, Biella, Gela, La Spezia, Monza, Padova, Porto San Giorgio (FM), Termoli (CB), Verona, Vieste (FG)

a Roma, Milano, Torino, Alessandria, Brindisi, Biella, Gela, La Spezia, Monza, Padova, Porto San Giorgio (FM), Termoli (CB), Verona, Vieste (FG) +27°C a Bologna, Venezia, Imperia, Livorno, Messina, Nocera Inferiore, Savona, Taranto

a Bologna, Venezia, Imperia, Livorno, Messina, Nocera Inferiore, Savona, Taranto +28°C a Genova, Napoli, Sanremo

