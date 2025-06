Meteo, le temperature minime di oggi: +7°C a Cascia

MeteoWeb

Dopo l’instabilità che ha interessato diverse aree nella giornata di ieri, l’alta pressione torna gradualmente a consolidarsi anche al Nord Italia, favorendo un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, il quadro non è ancora del tutto stabile: nel corso del fine settimana si prevede una lieve attenuazione del campo barico che potrebbe consentire il passaggio di qualche rovescio o temporale sulle Alpi, specie nella giornata di domenica.

Localmente, questi fenomeni potranno estendersi anche verso le pianure del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, seppur in forma isolata. Sul resto del Paese, invece, continuerà a prevalere un contesto pienamente estivo, con condizioni di tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza di un robusto anticiclone subtropicale, ben radicato sul bacino centrale del Mediterraneo.

Di seguito le temperature minime registrate in alcune località italiane nella giornata di oggi, sabato 7 giugno 2025.

Le temperature minime di oggi, 7 giugno 2025:

+7°C a Cascia (PG)

a Cascia (PG) +11°C ad Amatrice (RI)

ad Amatrice (RI) +12°C ad Avezzano (AQ)

ad Avezzano (AQ) +13°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Rieti, Benevento

a Rieti, Benevento +15°C a Cuneo, Avellino

a Cuneo, Avellino +16°C ad Asti

ad Asti +17°C a Firenze, Viareggio, Siracusa

a Firenze, Viareggio, Siracusa +18°C a La Spezia, Pisa, Perugia, Viterbo, Potenza, Campobasso, Biella, Mantova, Trento, Pinerolo

a La Spezia, Pisa, Perugia, Viterbo, Potenza, Campobasso, Biella, Mantova, Trento, Pinerolo +19°C a Torino, Udine, Chieti, Teramo, Modena, Bergamo, Piacenza, Treviso, Ravenna

a Torino, Udine, Chieti, Teramo, Modena, Bergamo, Piacenza, Treviso, Ravenna +20°C a Milano, Roma, Pescara, Sanremo, Salerno, Matera, Enna, Ragusa, Foggia, Verona, Reggio Emilia, Ancona, Termoli, Parma, Pordenone

a Milano, Roma, Pescara, Sanremo, Salerno, Matera, Enna, Ragusa, Foggia, Verona, Reggio Emilia, Ancona, Termoli, Parma, Pordenone +21°C a Genova, Napoli, Savona, Cosenza, Catanzaro, Catania, Brindisi, Bari, Rimini, Forlì

a Genova, Napoli, Savona, Cosenza, Catanzaro, Catania, Brindisi, Bari, Rimini, Forlì +22°C a Bologna, Venezia, Agrigento, Trieste

a Bologna, Venezia, Agrigento, Trieste +23°C a Palermo, Lecce, Taranto

a Palermo, Lecce, Taranto +24°C a Reggio Calabria, Messina

