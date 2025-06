Meteo, le temperature minime di oggi 9 giugno: +13°C ad Alghero

MeteoWeb

La perturbazione che ha portato un po’ di instabilità all’estremo Nord-Est si allontana; la settimana quindi inizia con tempo stabile in tutta l’Italia insieme ad una modesta ventilazione settentrionale responsabile di un lieve e temporaneo calo termico in parte del Centro-Sud.

Da metà settimana si conferma un’ulteriore e decisa espansione dell’anticiclone nordafricano nel Mediterraneo e sull’Italia che darà il via a un’intensa ondata di caldo in tutto il nostro Paese, con temperature massime diffusamente oltre i trenta gradi e probabili punte che sfioreranno i quaranta. Di seguito le temperature minime registrate in alcune località italiane nella giornata di oggi, lunedì 9 giugno 2025

Le temperature minime di oggi, 9 giugno 2025:

+13°C a Milano

a +14°C a Cuneo , Alghero , Novara

a , , +15°C a Firenze , Perugia

a , +16°C a Bolzano , Pisa , Rimini

a , , +17°C a Bergamo , Falconara , Grosseto , Parma , Torino , Trapani

a , , , , , +18°C a Catania , Latina , Pescara , Verona

a , , , +19°C a Bologna , Brescia , Genova , Roma , Viterbo , Pantelleria

a , , , , , +20°C a Cagliari , Frosinone , Gela , Lecce , Olbia , Palermo , Udine , Venezia

a , , , , , , , +21°C a Brindisi , Lamezia Terme , Napoli , Treviso , Trieste , Lampedusa

a , , , , , +22°C a Bari

a +23°C a Foggia , Reggio Calabria

a , +25°C a Santa Maria di Leuca

a +26°C a Crotone

