Meteo, l’effetto sorpresa dell’anticiclone africano: inversione termica gela gli altopiani abruzzesi, notti tropicali sulla costa

Quando l’anticiclone africano domina incontrastato il cielo dell’Italia centrale, ci si aspetta ovunque un clima stabile e temperature elevate, soprattutto durante la notte. Eppure, proprio in Abruzzo, una regione sospesa tra mare e montagna, si verifica un fenomeno meteo tanto affascinante quanto sorprendente: fortissimi contrasti termici tra le coste adriatiche e gli altopiani interni.

Caldo opprimente in riva al mare: le notti tropicali dell’Adriatico

Sulle città costiere dell’Abruzzo, come Pescara, Francavilla al Mare e Silvi Marina, le temperature minime notturne non scendono quasi mai sotto i 20°C, attestandosi spesso su valori di +21/+22°C. Questa condizione viene classificata come “notte tropicale” e rende difficile dormire, soprattutto in assenza di ventilazione naturale o impianti di raffrescamento.

Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici:

Il Mare Adriatico agisce da accumulatore termico, rilasciando calore lentamente durante la notte e impedendo un raffreddamento significativo dell’aria.

agisce da accumulatore termico, rilasciando calore lentamente durante la notte e impedendo un raffreddamento significativo dell’aria. L’alta pressione africana porta con sé masse d’aria calde e umide che ostacolano la dispersione termica.

porta con sé masse d’aria calde e umide che ostacolano la dispersione termica. L’effetto “isola di calore urbana” è marcato nei centri abitati: l’asfalto, i tetti e i muri rilasciano calore a lungo anche dopo il tramonto.

Tra i valori notturni più elevati registrati in questi giorni troviamo:

Silvi (TE): +22.4°C

Penne (PE): +22°C

Loreto Aprutino (PE): +21.9°C

Tortoreto (TE): +21.4°C

Pescara e Chieti: +21°C

Dal caldo al freddo: le notti gelide sugli altopiani interni

Se ci si sposta di poche decine di chilometri verso l’interno, lo scenario cambia radicalmente. Sui piani montani aquilani, come quelli di Campo Felice o Piani di Pezza, si registrano temperature che in piena estate possono scendere vicine allo zero termico. Una realtà che sembra in netto contrasto con il caldo opprimente delle città costiere.

Le cause sono principalmente tre:

Inversione termica notturna: con cielo sereno e aria ferma, il calore accumulato al suolo durante il giorno si disperde rapidamente, e l’aria fredda più pesante si accumula nei fondovalle e nelle conche montane.

con cielo sereno e aria ferma, il calore accumulato al suolo durante il giorno si disperde rapidamente, e l’aria fredda più pesante si accumula nei fondovalle e nelle conche montane. Altitudine: a 1.300-1.500 metri di quota, l’atmosfera è più rarefatta e trattiene meno calore.

a 1.300-1.500 metri di quota, l’atmosfera è più rarefatta e trattiene meno calore. Assenza di vento e nuvolosità: condizioni ideali per una rapida perdita di calore dal suolo.

Le minime più basse rilevate:

Campo Felice (AQ): +0.7°C

Piani di Pezza (AQ): +2.2°C

Altopiano delle Cinque Miglia (AQ): +3.4°C

Un paradosso che racconta la complessità del clima appenninico

L’Abruzzo, con la sua varietà di ambienti e quote, è una regione chiave per comprendere come la meteorologia locale possa generare condizioni climatiche estremamente diverse anche a pochi chilometri di distanza. La contemporanea presenza di notti tropicali sul litorale e temperature vicine allo zero sui monti è una dimostrazione della potenza dell’anticiclone africano ma anche della fragilità degli equilibri termici interni.

