Meteo, in Liguria la prima notte tropicale ‘diffusa’ a fine primavera | DATI

In sedici centraline della rete dell’Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl), questa notte le temperature minime non sono mai scese sotto i +20°C, il che rientra a pieno titolo nella definizione di ‘notte tropicale‘, la prima diffusa sul territorio regionale nonostante sia ancora primavera. Lo segnala l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal), indicando alcuni casi significativi. Nelle centraline di Genova (Centro) e Savona la temperatura minima è stata di +21,5°C, a Camogli (Genova) di +21,3°C, a Bolsine (Varazze) di +21,1°C, a Bolzaneto e Pontedecimo (Genova) di +21°C, alla Spezia, Alassio (Savona) e Levanto (La Spezia) di +20,5°C.

Nell’entroterra ligure, valori più bassi ma comunque elevati per il periodo con minime tra i +15°C e i +17°C nelle zone montane e collinari. La temperatura più bassa della notte si è registrata a Poggio Fearza nel Comune Montegrosso Pian Latte (Imperia) con +9°C.

