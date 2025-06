Meteo, l’indice EFI ECMWF schizza oltre 0.8: è allerta caldo estremo per sabato 14 al Centro/Nord

MeteoWeb

Dopo un avvio di settimana relativamente più fresco e instabile, dovuto al passaggio marginale di una perturbazione atlantica sul Nordest, la situazione meteorologica è destinata a cambiare radicalmente. A partire da martedì 10 giugno 2025, l’Italia entrerà in una fase dominata da un imponente promontorio anticiclonico sub-sahariano, in risalita dal Nord Africa fino alle latitudini più settentrionali d’Europa.

Questa dinamica atmosferica segnerà l’avvio della prima vera ondata di caldo estiva, con un’impennata delle temperature e un netto consolidamento della stabilità atmosferica. Le condizioni previste per i prossimi giorni porteranno cieli sereni, sole prevalente e valori termici in costante aumento da Nord a Sud, generando una sensazione di calore sempre più opprimente, soprattutto nei grandi centri urbani, dove il fenomeno dell’isola di calore amplifica il disagio termico.

Caldo in intensificazione fino al weekend: punte prossime ai 40°C

Secondo le elaborazioni più recenti dei modelli previsionali, tra giovedì 12 e sabato 14 giugno il caldo raggiungerà il suo apice, con punte di temperatura che potrebbero toccare i 40°C nelle aree interne della Sardegna, e valori solo leggermente inferiori su buona parte del Centro-Sud e della pianura padana. Anche le ore notturne non offriranno tregua: si prevedono notti tropicali, con temperature minime difficilmente inferiori ai 23-25°C nei centri abitati costieri e nelle grandi città.

A rendere ancora più critiche le condizioni sarà l’aumento dell’umidità, che accentuerà la percezione di caldo e favorirà la formazione dell’afa, già evidente al mattino e persistente fino a sera.

Modello EFI ECMWF: conferme sul carattere eccezionale dell’ondata di caldo

A supportare l’eccezionalità di questo episodio interviene il modello EFI (Extreme Forecast Index) del Centro Europeo ECMWF, uno strumento progettato per individuare anomalie meteorologiche di rilievo rispetto al clima locale.

Nel caso specifico, l’EFI mostra valori superiori a 0,8 su ampie porzioni del Nord e del medio-alto Tirreno, segnalando una fortissima anomalia termica rispetto alle medie storiche di metà giugno. Si tratta di un indice basato su un confronto tra l’ensemble delle previsioni attuali e la climatologia modellistica (M-climate), che consente di valutare quanto le condizioni attese siano lontane dalla norma stagionale.

0,5 – 0,8 : indica una probabile ondata di caldo

: indica una probabile ondata di caldo >0,8: evidenzia un’elevata probabilità di evento estremo

Ciò significa che, oltre al disagio fisiologico e ai problemi legati alla salute pubblica, l’ondata di caldo in arrivo rappresenta un vero e proprio evento climatico anomalo, con potenziali impatti anche su ecosistemi, agricoltura e consumo energetico.

Focus sulle aree più colpite e sulla durata dell’ondata di calore

Le zone che dovranno affrontare i picchi termici più elevati saranno in particolare:

le pianure interne della Sardegna

le valli del Centro Italia

la bassa pianura Padana , specie tra Emilia e Lombardia

, specie tra e le aree urbane lungo il Tirreno, da Roma fino a Firenze e La Spezia

Il culmine dell’ondata è previsto per la giornata di sabato 14 giugno, dopodiché i modelli a medio termine mostrano una possibile flessione termica a partire da lunedì 16, ma ancora tutta da confermare.

Una prova d’estate estrema già a metà giugno

L’arrivo di questo promontorio nordafricano sull’Europa rappresenta un’anomalia precoce nella stagione estiva. Non si tratta solo di caldo, ma di un segnale climatico da monitorare attentamente: un pattern che sta diventando sempre più ricorrente, con estati anticipate e sempre più torride, già a partire da giugno.

