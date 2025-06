Meteo, lo zero termico schizza a 4600 m sulle Alpi: addio al ruolo chiave del rigelo notturno

MeteoWeb

Le quote dello zero termico registrate in questi giorni sulle Alpi occidentali – con valori compresi tra 4200 e 4600 metri – non sono solo un numero da bollettino meteorologico, ma un simbolo potente dell’anomalia climatica che stiamo vivendo. In passato, livelli del genere erano associati a ondate di calore straordinarie, eventi isolati che facevano notizia. Oggi, sembrano diventare una componente ricorrente dell’estate alpina. E questo cambia tutto.

Un problema silenzioso, ma devastante

Quando lo zero termico – cioè la quota oltre la quale la temperatura dell’aria scende sotto lo zero – si spinge così in alto, significa una cosa sola: la fusione di neve e ghiaccio procede senza sosta, anche sui rilievi più elevati. Con valori come quelli attuali, persino le vette oltre i 4000 metri registrano temperature positive durante la notte, e ciò impedisce il fondamentale rigelo notturno.

Il rigelo, che in condizioni normali avviene ogni notte grazie al calo termico, è cruciale per rallentare la fusione dei ghiacciai. Quando salta, il ghiaccio resta esposto 24 ore su 24 all’erosione termica e all’irraggiamento solare. Ed è proprio ciò che sta accadendo ora su larga scala.

Ghiacciai allo stremo: né accumulo, né difesa

La conseguenza più immediata è la fusione accelerata dei ghiacciai, che perdono massa anche in alta quota e non riescono più a rigenerarsi. La neve residua dell’inverno, già poca per via di una stagione nevosa deficitaria, non solo si scioglie rapidamente, ma non fa in tempo a compattarsi e trasformarsi in ghiaccio glaciale, compromettendo l’accumulo a lungo termine.

Il risultato? Una perdita strutturale di ghiaccio vivo, la parte più antica e preziosa dei ghiacciai, che non può più essere compensata dalle nevicate future se le condizioni climatiche non cambiano drasticamente.

Non è più un’eccezione: è la nuova normalità

Molti escursionisti, guide alpine e osservatori locali riferiscono la stessa sensazione: il caldo estivo in montagna sembra aver cambiato marcia. E i dati lo confermano. I periodi con temperature superiori alla media si susseguono con maggiore frequenza, le ondate di calore si allungano e le pause fresche sono sempre più brevi e rare.

Questo trend non è più un’anomalia statistica, ma un andamento strutturale. La montagna sta entrando in una nuova fase climatica, dove lo zero termico sopra i 4000 metri non è più un’eccezione da record, ma un evento ricorrente durante l’estate.

Il Plateau Rosa resiste… ma per quanto ancora?

All’arrivo della funivia al Plateau Rosa, a 3500 metri di quota, si nota che la neve è ancora presente, ma appare visibilmente ridotta, fragile, vulnerabile. I pendii sono segnati da rigagnoli di fusione e macchie scoperte, segno che anche le aree più alte non sono più al sicuro.

Senza rigelo notturno, persino le piste estive e i ghiacciai d’alta quota sono in difficoltà. Lo sci estivo, già compromesso in molte località, rischia una progressiva scomparsa. E con esso, un intero ecosistema economico, paesaggistico e ambientale.

Un impatto a valle: acqua, agricoltura, ecosistemi

La fusione precoce dei ghiacci non è un problema solo per l’alta quota. Meno ghiaccio e neve significa meno acqua disponibile in estate per rifornire fiumi, laghi, invasi e falde. Le ricadute toccano in pieno anche l’agricoltura, la produzione idroelettrica, la qualità dell’aria e gli equilibri ecologici degli ecosistemi alpini.

Inoltre, il rischio idrogeologico aumenta: torrenti impetuosi per il disgelo improvviso, instabilità dei versanti, frane più frequenti. Il cambiamento climatico in quota è un problema reale e immediato, che non possiamo più ignorare.

La montagna ci parla, dobbiamo ascoltarla

Le quote record dello zero termico sulle Alpi sono un segnale chiarissimo. I ghiacciai, sentinelle silenziose del clima, ci stanno mostrando con evidenza che il riscaldamento globale non è un concetto astratto, ma una trasformazione concreta, misurabile e visibile.

Chi ama la montagna, lo sci, l’ambiente alpino, non può che sentirsi coinvolto. Raccontare questi eventi, osservarli e condividerli è fondamentale per generare consapevolezza e stimolare risposte concrete, sia a livello locale che globale. Perché salvare i ghiacciai non significa solo salvare un paesaggio: significa proteggere il nostro futuro climatico.

