Meteo, la superficie marina del Mediterraneo è già oltre i 24°C: estate e autunno ad alto rischio fenomeni estremi

MeteoWeb

Il meteo di inizio giugno 2025 ci racconta un’anomalia che non può passare inosservata: le acque superficiali del Mar Mediterraneo stanno registrando temperature tipiche di piena estate, con valori che in alcune aree risultano fino a +4°C superiori alla media climatica. Una situazione che preoccupa climatologi, meteorologi e biologi marini, e che potrebbe avere ripercussioni concrete sia sul clima estivo che sugli ecosistemi marini.

Acque calde come a luglio: il Mediterraneo in allarme climatico

Secondo le più recenti rilevazioni satellitari, la temperatura superficiale del mare varia attualmente tra i 21°C e i 24°C, un dato assolutamente straordinario per la prima decade di giugno. Si tratta di valori mediamente attesi nel mese di luglio, e non in una fase ancora teoricamente primaverile.

L’anomalia è confermata anche dal trend di lungo periodo: dal 1984 il Mediterraneo si sta riscaldando di circa +0,03°C ogni anno. Non solo le estati, ma anche gli inverni stanno diventando meno freddi per il bacino: i valori minimi registrati durante l’inverno 2024-2025 sono stati superiori ai precedenti record, segno che il mare trattiene più calore anche nei mesi freddi.

Perché il Mediterraneo è così caldo?

Le cause di questo surriscaldamento precoce sono molteplici e ben note agli esperti:

Ondata di calore precoce: l’ anticiclone africano ha accelerato il riscaldamento delle acque marine, complice il forte soleggiamento e l’assenza di nuvolosità.

l’ ha accelerato il riscaldamento delle acque marine, complice il forte soleggiamento e l’assenza di nuvolosità. Mancanza di rimescolamento: l’assenza di venti forti e perturbazioni ha impedito il raffreddamento degli strati superficiali, favorendo l’accumulo di calore.

l’assenza di ha impedito il raffreddamento degli strati superficiali, favorendo l’accumulo di calore. Tendenza globale: il Mediterraneo è un hotspot climatico, cioè una delle aree del pianeta che si sta riscaldando più rapidamente a causa dei cambiamenti climatici.

Effetti sul clima, sulla salute e sugli ecosistemi

Un mare più caldo non è solo un dato da registrare, ma un fattore determinante per molti aspetti:

Tempeste più violente: più calore equivale a più energia per le perturbazioni. Tra fine estate e inizio autunno aumentano i rischi di temporali violenti , nubifragi e perfino medicane .

più calore equivale a più energia per le perturbazioni. Tra fine estate e inizio autunno aumentano i rischi di , e perfino . Ondata di caldo prolungate: il calore trattenuto dal mare contribuisce al mantenimento di temperature elevate anche di notte, incrementando il numero di notti tropicali nelle città costiere.

il calore trattenuto dal mare contribuisce al mantenimento di temperature elevate anche di notte, incrementando il numero di nelle città costiere. Sconvolgimenti biologici: specie marine autoctone in difficoltà, proliferazione di alghe e meduse , spostamento delle correnti biologiche e crisi per la pesca locale.

specie marine autoctone in difficoltà, proliferazione di , spostamento delle correnti biologiche e crisi per la pesca locale. Salute umana a rischio: caldo e umidità eccessiva aumentano il disagio fisiologico, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Estate 2025: cosa aspettarsi ora?

Se il trend osservato continuerà, è probabile che nei prossimi mesi – luglio e agosto – le temperature superficiali del Mediterraneo possano toccare livelli ancora più alti. Questo potrebbe esacerbare ulteriormente il rischio di fenomeni estremi tra fine estate e autunno, sia sul fronte meteo che ambientale.

Il monitoraggio da parte di enti scientifici come CEAM e Copernicus sarà fondamentale per valutare l’evoluzione e intervenire con previsioni sempre più mirate. Particolare attenzione viene rivolta all’Adriatico, dove le anomalie positive già superano i +3°C in alcune aree, rendendolo uno dei tratti più caldi di tutto il bacino.

Conclusione

Il Mediterraneo sta lanciando un segnale inequivocabile. L’impennata termica osservata in questi primi giorni di giugno non è un semplice episodio isolato, ma il risultato di una tendenza che si consolida anno dopo anno. Un mare più caldo significa un’estate più instabile, un clima più estremo e un futuro più incerto, che richiede attenzione, preparazione e consapevolezza da parte di tutti.