Meteo, NAO positiva in arrivo: ecco perché l’estate 2025 potrebbe essere anomala in Italia

Le ultime proiezioni modellistiche per l’estate 2025 indicano una possibile fase di NAO positiva (NAO+), uno degli indici climatici più influenti sul tempo in Europa e sull’area mediterranea. Una configurazione che, se confermata, potrebbe avere impatti significativi anche in Italia, con scenari ben distinti tra Nord e Sud.

Che cos’è la NAO e perché influenza il nostro clima

La NAO, acronimo di North Atlantic Oscillation, è un indice che misura la differenza di pressione atmosferica tra l’<strong’anticiclone delle Azzorre e la depressione d’Islanda. Quando questa differenza si accentua, si parla di NAO positiva: in tale fase, i venti occidentali sull’Atlantico si rafforzano, trasportando aria mite e umida verso l’Europa centro-settentrionale e mantenendo più stabile l’area mediterranea.

Al contrario, una NAO negativa favorisce blocchi anticiclonici in area nord-atlantica e movimenti d’aria più ondulati, capaci di portare instabilità e scambi meridiani (tra polo e tropici) molto più marcati.

NAO positiva: quali conseguenze per l’Italia?

Se nei prossimi giorni dovesse davvero consolidarsi una fase di NAO+, l’Italia potrebbe ritrovarsi a fronteggiare una situazione meteo dai due volti.

Centro-Sud e isole: stabilità, caldo e siccità

L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale favorirebbe lunghe fasi stabili soprattutto sulle regioni centro-meridionali e insulari. Le temperature tenderebbero a mantenersi ben oltre la media del periodo, con anomalie termiche fino a +1°C/+2°C rispetto alla media climatologica 1991-2020, soprattutto su Lazio, Toscana, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Il fenomeno dell’isola di calore urbana potrebbe aggravarsi ulteriormente nelle grandi città: a Roma, Napoli o Milano, le temperature minime notturne potrebbero risultare anche 4-5°C più alte rispetto alle zone rurali circostanti, rendendo le notti particolarmente afose e poco ventilate.

Dal punto di vista pluviometrico, il Sud Italia e le isole maggiori rischierebbero lunghi periodi senza piogge, con un ulteriore peggioramento della siccità soprattutto nelle aree già provate da un inverno secco, come la Sicilia occidentale.

Nord Italia: instabilità e fenomeni estremi

Una NAO positiva, pur portando stabilità al Centro-Sud, non esclude episodi meteo intensi al Nord. Il flusso atlantico più attivo, diretto verso l’Europa centrale, potrebbe ancora lambire le Alpi e generare situazioni di instabilità, soprattutto per effetto dei contrasti tra l’aria calda mediterranea e correnti più fresche in discesa dal Nord Europa.

Le aree più esposte sarebbero le regioni alpine e prealpine: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In queste zone si potrebbero verificare temporali intensi, grandinate, flash flood (alluvioni lampo) e locali smottamenti, in particolare sui rilievi o dove il terreno è già saturo.

Un’estate più calda, ma non sempre tranquilla

In sintesi, una NAO in fase positiva potrebbe trasformare l’estate 2025 in una stagione all’insegna del caldo prolungato e della stabilità al Sud, ma con più variabilità e potenziali eventi estremi al Nord. Un’Italia divisa in due anche sul fronte meteo, dunque, con la necessità di monitoraggi costanti per anticipare e gestire i rischi legati a siccità o eventi violenti.

Il ruolo del contesto climatico globale

A complicare il quadro c’è il ritorno a una fase di ENSO neutro, dopo mesi di El Niño. Questa transizione potrebbe amplificare la variabilità meteorologica sull’Europa centrale, lasciando più scoperto il Nord Italia alle influenze atlantiche, mentre il Sud rimarrebbe sotto lo scudo dell’alta pressione.

Non va infine dimenticato il ruolo crescente del cambiamento climatico: in un clima più caldo, le fasi NAO positive possono portare a eventi estremi più intensi, sia sul versante delle ondate di calore, sia su quello dei temporali violenti. Una ragione in più per puntare su previsioni avanzate e strategie di adattamento sempre più sofisticate.

