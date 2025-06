Meteo, non basta superare i 36°C: ecco i veri criteri per dichiarare un’ondata di caldo

MeteoWeb

Negli ultimi giorni è diventato quasi impossibile sfuggire a un certo lessico meteorologico: si parla di caldo record, di ondata di calore e di picchi termici con una frequenza crescente. Ma ci siamo mai chiesti se questi termini vengano sempre usati in modo corretto? Dietro parole apparentemente simili si nascondono significati ben diversi, e comprenderli è fondamentale, non solo per una questione di precisione, ma anche per la valutazione del rischio sanitario e climatico.

Ondata di calore, picco di calore e caldo intenso: non sono sinonimi

La meteorologia distingue chiaramente tra episodi brevi di temperature elevate e periodi prolungati di anomalia termica. Parliamo di picco di calore quando ci si trova di fronte a un breve rialzo termico, generalmente della durata di 24-48 ore, in cui le temperature massime superano in modo marcato le medie stagionali. È il classico episodio in cui un improvviso afflusso di aria calda fa schizzare i termometri per uno o due giorni, salvo poi rientrare nei parametri stagionali.

Molto diversa è invece l’ondata di calore. In ambito climatologico, il termine si riferisce a un periodo di almeno tre giorni consecutivi in cui le temperature massime e minime restano su valori anormalmente elevati, sia di giorno che di notte. In questo caso, non si tratta più solo di disagio, ma di un vero e proprio evento meteo con potenziali conseguenze per la salute pubblica, l’agricoltura e i sistemi energetici.

La definizione scientifica: criteri e soglie da non ignorare

Non esiste una definizione unica e universale di “ondata di calore“, proprio perché le soglie di temperatura considerate anomale variano da regione a regione. Tuttavia, per offrire un riferimento chiaro, alcuni Paesi adottano indicatori nazionali specifici. In Francia, ad esempio, l’istituto meteorologico nazionale Météo-France utilizza un indicatore termico nazionale introdotto nel 1947, che combina temperature massime e minime rilevate in numerose stazioni distribuite su tutto il territorio.

Secondo questo sistema:

L’ indicatore deve raggiungere almeno 25,3°C in una giornata per registrare un’anomalia termica significativa;

deve raggiungere almeno in una giornata per registrare un’anomalia termica significativa; Deve restare superiore a 23,4°C per almeno tre giorni consecutivi affinché si parli ufficialmente di “ canicule ”, ovvero ondata di calore a livello nazionale;

affinché si parli ufficialmente di “ ”, ovvero a livello nazionale; L’episodio viene considerato concluso solo se l’indicatore scende sotto i 23,4°C per due giorni consecutivi, oppure sotto i 22,4°C anche solo per un giorno.

Questi valori non sono scelti a caso: derivano da medie climatiche pluridecennali e servono a distinguere una normale variazione stagionale da una anomalia climatica potenzialmente pericolosa.

Caldo diurno e notti tropicali: la vera insidia è l’assenza di tregua

Spesso, quando si parla di ondata di calore, si tende a concentrarsi solo sulle temperature massime. Ma il vero fattore critico è la combinazione tra caldo diurno e notti tropicali, cioè con minime che non scendono sotto i 20-21°C. In molte aree dell’Italia, ma anche in Francia e Spagna, si parla di ondata di calore quando per almeno tre giorni e tre notti consecutive le temperature superano, rispettivamente, i 36°C di giorno e i 21°C di notte.

Questa persistenza del caldo, soprattutto nelle ore notturne, riduce la capacità del corpo umano di recuperare e aumenta il rischio di colpi di calore, disidratazione e problemi cardiocircolatori, specialmente tra anziani, bambini e soggetti fragili. Ecco perché le ondate di calore sono considerate anche un evento sanitario critico, e non solo una curiosità meteorologica.

Quando possiamo parlare davvero di emergenza caldo?

Non ogni episodio di caldo anomalo è un’emergenza. Ma quando si verificano i criteri sopra descritti, accompagnati da situazioni di forte umidità, scarso ricambio d’aria, eccessiva esposizione solare e sovraccarico delle reti elettriche e idriche, allora siamo in presenza di un evento potenzialmente pericoloso.

In Italia, come in altri Paesi europei, i sistemi di allerta meteo-sanitari si attivano proprio sulla base di previsioni e dati osservati che superano le soglie di rischio. Il monitoraggio continuo consente di lanciare avvisi mirati per le città più esposte, in modo da attivare piani di protezione civile, supporto alle fasce vulnerabili e interventi di prevenzione nelle strutture sanitarie.

Una terminologia che salva vite

Chiamare un fenomeno con il suo nome corretto è il primo passo per affrontarlo in modo efficace. Usare con leggerezza termini come ondata di calore rischia di banalizzare un pericolo concreto, mentre ignorarne i segnali può esporci a gravi conseguenze.

In un contesto di clima che cambia e di estati sempre più torride, conoscere la differenza tra un picco termico isolato e una vera ondata di calore prolungata è una questione di consapevolezza — e talvolta anche di sicurezza pubblica.