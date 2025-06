Meteo, notte elettrica tra Lazio e Abruzzo e pomeriggio esplosivo: il Sud è a rischio

MeteoWeb

La goccia fredda in quota, si sta spostando gradualmente verso le regioni centro-meridionali italiane, favorendo un peggioramento delle condizioni meteo dopo la breve tregua delle scorse ore. Il suo transito nel cuore della penisola sta innescando una nuova fase di instabilità atmosferica, destinata a culminare nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, con temporali anche intensi su molte aree del Sud.

Temporali notturni tra Lazio e Abruzzo: fulmini e rovesci localizzati

Le prime avvisaglie dell’instabilità si sono fatte sentire già nel cuore della notte. Due nuclei temporaleschi ben distinti si sono formati tra Lazio e Abruzzo, interessando in particolare il Frusinate e l’area del Frentano. Non si è trattato di strutture estese o organizzate su larga scala, ma di celle piuttosto compatte e localizzate, capaci comunque di scaricare una discreta quantità di pioggia e generare una marcata attività elettrica.

Questi fenomeni notturni, sebbene contenuti, rappresentano il primo segnale di una giornata che si preannuncia dinamica e turbolenta sul piano atmosferico, con rischio di eventi meteo intensi soprattutto nelle ore centrali.

Il Sud si prepara alla fase più attiva: attesi rovesci e grandinate

Nel corso delle prossime ore, l’instabilità si concentrerà progressivamente sulle regioni meridionali, che si troveranno sotto l’influenza diretta della parte più attiva della goccia fredda. A partire dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, si prevedono rovesci diffusi e temporali di forte intensità lungo l’Appennino meridionale e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

I modelli previsionali suggeriscono anche la possibilità di temporali grandinigeni, ossia accompagnati da grandine, in particolare lungo le dorsali appenniniche dove la convezione sarà più intensa. Il rischio idrogeologico, pur contenuto, non è da escludere nelle zone più vulnerabili, soprattutto in presenza di accumuli rapidi e localizzati.

Occhi puntati sulla Sicilia e sulla Campania tirrenica

Particolare attenzione merita oggi anche la Sicilia orientale e ionica, dove l’instabilità atmosferica potrebbe attivare fenomeni intensi anche nell’entroterra. Le province di Enna, Caltanissetta e Catania potranno essere interessate da celle temporalesche a sviluppo verticale, capaci di produrre precipitazioni abbondanti e colpi di vento. Alcuni sconfinamenti verso le coste tirreniche, in particolare tra Napoli e Salerno, non sono da escludere, soprattutto in concomitanza con la fase pomeridiana più attiva.

In queste zone, il rischio sarà legato anche alla bassa ventilazione e alla lenta traslazione dei temporali, che potrebbero concentrarsi su aree ristrette per tempi prolungati, aumentando così il potenziale impattante dei fenomeni.

Sardegna centro-meridionale: instabilità in risalita

Una menzione a parte merita la Sardegna centro-meridionale, dove si potrebbero sviluppare temporali a macchia di leopardo nel corso del pomeriggio, in particolare tra il Campidano e le aree interne del Sud Sardegna. Anche in questo caso, il mix tra umidità nei bassi strati e aria fresca in quota potrà favorire la genesi di temporali localizzati ma incisivi, con possibili colpi di vento e attività elettrica sostenuta.

Temperature e venti: calo parziale, ma ancora clima estivo

Nonostante l’instabilità in aumento, le temperature resteranno estive su gran parte del Sud, seppur in calo nelle aree interessate dalle precipitazioni. Si prevedono massime comprese tra 28 e 32°C, con valori più contenuti sotto i temporali. La ventilazione sarà variabile, in rinforzo sotto i rovesci, con possibili raffiche improvvise durante i fenomeni convettivi.

Giornata ad alto potenziale instabile

Mercoledì 18 giugno si conferma una giornata ad alto potenziale instabile, con fenomeni già attivi tra Lazio e Abruzzo nelle ore notturne e rischio di temporali più intensi nel corso del pomeriggio al Sud. La presenza della goccia fredda in quota rappresenta un elemento dinamico e difficilmente prevedibile nel dettaglio, capace di attivare localmente fenomeni severi.

