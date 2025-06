Meteo, notte gelida sugli altopiani abruzzesi: valori sotto zero nonostante l’anticiclone africano

MeteoWeb

Il dominio dell’anticiclone subtropicale sull’Italia, pur garantendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, non ha impedito il manifestarsi di fenomeni atmosferici tipici della mezza stagione. Nella notte appena trascorsa, infatti, la penetrazione di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali ha favorito un temporaneo calo delle temperature lungo le regioni adriatiche, soprattutto nelle aree interne e montane del Centro Italia.

Inversione termica e gelate notturne in Abruzzo: valori sorprendenti

Uno dei fenomeni più rilevanti è stato senza dubbio il ritorno dell’inversione termica sulle zone interne dell’Abruzzo, innescata da cieli sereni e da un elevato tasso di umidità nei bassi strati. Le condizioni ideali per il raffreddamento notturno hanno permesso a diverse località degli altopiani abruzzesi di registrare temperature minime decisamente sotto la media stagionale, e in alcuni casi addirittura sotto lo zero.

Ecco i dati rilevati nelle prime ore del mattino di lunedì 9 giugno:

Campo Felice (AQ): -2.2°C

Piani di Pezza (AQ): -0.5°C

Altopiano delle Rocche (AQ) e Castel del Monte (AQ): +0.7°C

Numeri che sorprendono se confrontati con i valori ben oltre i 30°C attesi durante il giorno in molte città della fascia tirrenica, a dimostrazione di quanto l’escursione termica possa essere marcata in queste configurazioni sinottiche stabili ma termicamente contrastanti.

Moderati venti settentrionali e possibili temporali pomeridiani

Nelle prossime ore, le regioni del versante adriatico continueranno a beneficiare di un modesto afflusso di aria più fresca, accompagnato da venti moderati dai quadranti settentrionali. Questa circolazione potrà determinare un lieve calo termico anche nelle regioni centrali, soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise.

In tale contesto, non si esclude la possibilità di locali temporali pomeridiani in prossimità delle zone pedemontane e delle aree di confine tra Lazio e Abruzzo, dove la leggera instabilità e la presenza di orografia accentuata potrebbero favorire la formazione di celle convettive isolate.

Da mercoledì torna il caldo: nuova espansione dell’anticiclone africano

Il miglioramento sarà comunque effimero. A partire da mercoledì 11 giugno, i principali modelli previsionali confermano una nuova espansione dell’anticiclone nordafricano verso il Mediterraneo centrale. L’Italia si troverà progressivamente sotto l’influenza di una massa d’aria calda subtropicale, che farà impennare nuovamente le temperature massime su tutto il territorio nazionale.

I valori termici torneranno a salire in modo marcato, con punte superiori ai +35°C previste entro il fine settimana, in particolare nelle aree interne del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Si prevede anche un progressivo aumento dell’afa, con notti più calde e meno ventilate, soprattutto lungo le coste e nei grandi centri urbani.

Anomalie locali in un contesto sempre più caldo

L’episodio notturno registrato sugli altopiani abruzzesi è un chiaro esempio di come, anche in un contesto dominato da alta pressione e temperature elevate, possano ancora verificarsi fenomeni di raffreddamento localizzato. L’inversione termica e le gelate fuori stagione osservate rappresentano delle eccezioni, più che una regola, in una stagione che si annuncia già tra le più calde degli ultimi anni.

