Meteo, non solo sabbia sahariana: cieli lattiginosi in Sardegna anche per i fumi degli incendi canadesi

Nonostante la presenza di un robusto anticiclone subtropicale di origine nordafricana, le condizioni atmosferiche sulla Sardegna appaiono tutt’altro che limpide. Da diverse ore, l’isola è avvolta da un’atmosfera sempre più offuscata e lattiginosa, con una visibilità ridotta e cieli privi della consueta trasparenza estiva. A prima vista, si potrebbe pensare alla consueta polvere sahariana in sospensione, ma in realtà l’origine del fenomeno è più complessa — e sorprendente.

Un cielo opaco che parla di Africa… ma anche di Canada

È vero: una parte del velo atmosferico che incombe sull’isola è dovuta all’intrusione di pulviscolo sahariano, trasportato dai venti meridionali richiamati dal promontorio anticiclonico. Tuttavia, secondo gli ultimi modelli atmosferici e le simulazioni satellitari, un altro elemento si sta sommando al quadro già torbido: si tratta di una frazione dei fumi generati dai vasti incendi boschivi in corso in Canada.

Questi fumi, dopo aver risalito il Nord Atlantico grazie alle correnti troposferiche, sono stati in parte intercettati da una blanda onda depressionaria in risalita dalla Costa Azzurra verso il Nord-Ovest dell’Italia. La struttura ciclonica ha agito come un vero e proprio ponte atmosferico, deviando parte della massa fumosa verso il Mediterraneo occidentale, e dunque anche verso la Sardegna.

Una dinamica complessa e poco visibile a occhio nudo

La presenza di aerosol di origine mista — polveri desertiche e particolato da combustione — non è facilmente distinguibile a livello visivo. Ma le immagini satellitari, evidenziano chiaramente la doppia componente presente nella colonna atmosferica.

Questa combinazione produce un effetto ottico peculiare: cieli lattiginosi, luce solare attenuata, e un filtro giallastro diffuso soprattutto all’alba e al tramonto. Una condizione che ha conseguenze anche su salute e clima locale, poiché altera la radiazione solare incidente e può incidere sulla qualità dell’aria nei bassi strati, specialmente in presenza di inversioni termiche.

Un caso esemplare di trasporto atmosferico intercontinentale

Quello che sta accadendo sulla Sardegna è un esempio concreto di quanto i fenomeni meteorologici e climatici su scala globale siano oggi sempre più interconnessi. Eventi estremi in Nord America, come gli incendi canadesi che hanno già devastato milioni di ettari, possono ripercuotersi anche in Europa meridionale, a migliaia di chilometri di distanza.

Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare con attenzione i flussi atmosferici globali e di investire nella modellistica climatica avanzata. La capacità di prevedere e interpretare correttamente questi fenomeni è fondamentale non solo per la scienza, ma anche per la comunicazione ambientale e la consapevolezza pubblica.

Conclusioni: quando i cieli parlano di lontani incendi

La Sardegna sta vivendo, in queste ore, una condizione atmosferica anomala che è il frutto di una combinazione rara di fattori naturali. L’azione simultanea del pulviscolo sahariano e dei fumi degli incendi canadesi rappresenta una sfida interpretativa per meteorologi e climatologi, ma anche un’opportunità per comprendere meglio la natura dinamica dell’atmosfera terrestre.

