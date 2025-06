Meteo, ozono atmosferico: a Trieste permane il superamento della soglia di attenzione

MeteoWeb

Nel territorio di Trieste permane il superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico e permarrà sino a venerdì 27 giugno secondo le previsioni odierne di Arpa Fvg. Il Comune in base al Piano di Azione Comunale, invita i cittadini e le fasce più sensibili della popolazione in particolare, ad adottare le precauzioni per limitare l’esposizione a questo inquinante. La concentrazione di ozono è dovuta al mantenimento delle condizioni meteo fino a giovedì, quando dovrebbe presumibilmente piovere. L’Azienda sanitaria n.1 triestina consiglia alle fasce a rischio di evitare di svolgere attività fisica all’esterno e soprattutto nelle ore calde della giornata.