Meteo, persistenza e intensità: i due volti delle ondate di calore moderne rispetto a quelle isolate del passato

Ogni estate si ripropone un dibattito ormai familiare: davvero le estati di una volta erano calde quanto quelle di oggi? Sui social, spesso si leggono paragoni tra il presente e il passato, con riferimenti a estati torride come quelle del 1944 o del 1952. Ma basta osservare con attenzione i dati e le tendenze climatiche per scoprire che le estati italiane degli ultimi 25 anni sono radicalmente diverse, per intensità, durata e impatto sulla vita quotidiana.

Il confronto con il passato: caldo sì, ma meno frequente

È vero che anche in passato si registrarono estati molto calde. Il 1944 e il 1952 restano esempi noti: in quell’anno, ad esempio, Reggio Emilia raggiunse i +42°C. Tuttavia, questi episodi erano sporadici e circoscritti, più che normali. Le ondate di calore duravano pochi giorni, spesso limitate a una settimana, e colpivano territori specifici senza generalizzarsi su scala nazionale.

Oggi, la situazione è ben diversa. Dal 2000 in poi, le ondate di calore sono diventate più frequenti, più estese e soprattutto molto più persistenti. Estate dopo estate, episodi da record si ripetono con cadenza regolare: 2003, 2012, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023… non sono più eccezioni, ma rappresentano la nuova regola climatica.

L’origine delle masse d’aria: dal Nord Africa con furore

Un’altra differenza sostanziale riguarda l’origine delle masse d’aria responsabili del caldo. Mentre negli anni ‘40 e ‘50 il caldo era spesso legato al classico anticiclone delle Azzorre, oggi la scena è dominata quasi esclusivamente dall’anticiclone subtropicale africano. Questo tipo di configurazione porta con sé aria molto più calda e umida, con temperature più elevate anche di notte. Il risultato? Le famigerate notti tropicali, con minime sopra i 20-25°C, ormai diffuse anche al Nord Italia.

Estati più lunghe e con meno tregue

Oggi l’estate non inizia più con calma a giugno. In molte regioni italiane, il caldo arriva già a maggio e può durare fino a settembre inoltrato. Le estati si sono allungate di oltre un mese rispetto al passato, e le pause fresche e piovose tra un’ondata e l’altra sono sempre più rare. Al Centro-Sud e sulle isole maggiori, le piogge estive sono diventate un miraggio.

Temperature record e città sempre più roventi

Oltre alla durata, c’è l’intensità. I record di temperatura sono stati spazzati via: +48,8°C a Siracusa nel 2021, +47,4°C a Olbia nel 2023. Nel passato, valori di +42°C erano eccezionali. Oggi le città della Pianura Padana raggiungono i +40°C ogni estate, con sempre più giorni consecutivi di caldo estremo.

Ma a peggiorare la situazione è l’assenza di refrigerio notturno. Le temperature minime restano elevate per giorni, se non settimane, con impatti gravi sulla salute pubblica, specialmente tra gli anziani e i soggetti fragili.

La differenza chiave? Persistenza e continuità

Se dobbiamo individuare una sola differenza cruciale tra le estati del passato e quelle di oggi, è senza dubbio la persistenza. Oggi il caldo non arriva solo per 2 o 3 giorni. Rimane, si accumula, e si ripresenta più volte nell’arco della stessa stagione. In molte città italiane si contano anche sei o sette ondate di calore per estate, contro le 1-2 che si registravano negli anni Ottanta e Novanta, e ancora meno prima.

Caldo più forte, ma anche più strutturale

In sintesi, non è solo questione di numeri assoluti. È l’intero impianto climatico estivo ad essere cambiato. Le ondate di calore oggi sono più prolungate, frequenti, precoci e colpiscono anche aree dove prima erano rare. Il riscaldamento globale, dichiarato e misurato dagli scienziati, si manifesta in modo concreto proprio in queste differenze, troppo profonde per essere liquidate con il solito “anche nel ’44 faceva caldo”.