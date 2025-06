Meteo Piemonte, caldo record alla Capanna Margherita: ieri raggiunti +9,5°C

MeteoWeb

La giornata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, resterà negli annali della meteorologia alpina: alla Capanna Margherita, posta a 4554 metri sul massiccio del Monte Rosa, la stazione meteorologica più alta d’Europa ha registrato una temperatura record di +9,5°C alle 11 del mattino. Il record precedente era di +9,3°C e risaliva al 5 agosto 2015. Questo valore eccezionale è dovuto ad un’ondata di calore anomala che sta investendo l’arco alpino, con lo zero termico stabilmente oltre i 4.800 metri e temperature da record anche in molti rifugi sopra i 3.000 metri.

