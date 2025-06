Meteo: prima notte tropicale in Alto Adige, ma è allerta temporali

MeteoWeb

Prima notte ‘tropicale’ dell’anno in Alto Adige. La ‘Tropennacht’ è la notte in cui le temperature minime non scendono sotto i +20°C. Secondo il servizio meteo provinciale, “la prossima settimana farà ancora più caldo“, con massime che potrebbero toccare, anche nel vicino Trentino, i +34-35°C. Nel frattempo, è massima l’attenzione per i temporali e per questo motivo è stato emesso un bollettino di allerta gialla per il rischio di fenomeni intensi tra smottamenti e frane.

