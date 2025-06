Meteo, record di caldo nel Regno Unito: sfiorati i +30°C ad Edimburgo in Scozia

MeteoWeb

Meteo da bollino rosso nel Regno Unito: il mese di giugno 2025 verrà ricordato come uno dei più estremi mai registrati dal punto di vista termico, con temperature massime e minime fuori scala in diverse regioni, dalla Scozia all’Inghilterra del Sud.

Caldo anomalo: i nuovi record di giugno nel Regno Unito

Le temperature massime hanno raggiunto valori sorprendenti per una nazione notoriamente caratterizzata da un clima temperato oceanico. In alcune zone del sud e del centro del Paese si sono toccati i 34 °C, mentre a Edimburgo si è arrivati a 28,4 °C, una delle massime più elevate di sempre per il mese di giugno nella capitale scozzese. A Londra, il picco si è verificato il 13 giugno con 28,9 °C, un valore decisamente superiore alla media stagionale.

Ma non è solo la colonnina di mercurio diurna a preoccupare. Le notti tropicali – termine usato per indicare notti con temperature minime superiori a 20 °C – hanno fatto la loro comparsa in maniera sempre più insistente, soprattutto al centro-sud dell’Inghilterra e in Irlanda del Nord.

Notti tropicali in aumento: l’insidia del caldo notturno

Uno degli aspetti più preoccupanti dell’ondata di caldo di giugno 2025 è stata la persistenza del calore notturno. Diverse località hanno registrato minime notturne tra le più alte di sempre per il mese:

19,7 °C a Yeovilton e Crosby

a Yeovilton e Crosby 19,0 °C a Keswick

a Keswick 18,9 °C a Dunkeswell

a Dunkeswell 18,7 °C a Lyneham

a Lyneham 18,2 °C ad Aldergrove (Irlanda del Nord), nuovo record assoluto

ad Aldergrove (Irlanda del Nord), nuovo record assoluto 17,3 °C a Carlisle

a Carlisle 16,7 °C a Machrihanish

Queste temperature minime, oltre a generare disagio termico, pongono seri problemi di salute pubblica, soprattutto per i soggetti più vulnerabili come anziani e bambini.

Primavera record e nuovi scenari climatici

A fornire il contesto a questo eccezionale inizio d’estate è una primavera già da primato. Secondo i dati del Met Office, la primavera 2025 è stata la più calda e secca mai registrata nel Regno Unito, con una temperatura media di 9,5 °C, superiore di ben 1,4 °C rispetto alla media 1991-2020.

Le anomalie termiche di giugno 2025 si inseriscono in una tendenza climatica preoccupante: secondo il servizio meteorologico nazionale britannico, la probabilità di superare i 40 °C in estate è oggi 20 volte più alta rispetto agli anni ’60. E non finisce qui: entro il 2037 c’è una probabilità su due che un evento simile a quello del luglio 2022 (con picchi di 40,3 °C) si ripeta.

Le ultime simulazioni climatiche parlano chiaro: il rischio di toccare i 45 °C nel Regno Unito non è più considerato remoto. Una prospettiva che fino a pochi decenni fa sarebbe sembrata quasi fantascientifica.

Impatti: salute, infrastrutture e ambiente sotto pressione

L’intensità e la frequenza delle ondate di caldo non possono più essere considerate un’eccezione. Giugno 2025 dimostra come anche le nazioni del Nord Europa siano sempre più esposte a fenomeni estremi e prolungati.

Secondo i climatologi del Met Office, le ondate di calore come quella osservata rappresentano un rischio concreto per la salute pubblica, con aumento di decessi legati al caldo, problemi respiratori e cardiocircolatori. Anche le infrastrutture sono messe a dura prova: binari deformati, blackout elettrici, riduzione della portata fluviale e incendi vegetazionali sono solo alcuni degli effetti collaterali osservati in occasione dei picchi termici.

Conclusione: un giugno che segna un punto di non ritorno

Il mese di giugno 2025 entra ufficialmente negli annali meteorologici britannici come uno dei più caldi e anomali di sempre. Le temperature elevate sia diurne che notturne, unite a una primavera già eccezionalmente calda e secca, sono un campanello d’allarme potente che conferma quanto il cambiamento climatico stia accelerando anche alle latitudini più insospettabili.

Davanti a questa nuova realtà climatica, si impone con forza la necessità di strategie di adattamento climatico efficaci, sia in ambito urbano che sanitario, oltre a misure di mitigazione per contenere le emissioni di gas serra e limitare i rischi futuri. Il clima britannico, una volta simbolo di frescura estiva e piogge regolari, sta cambiando volto. E questo cambiamento è già iniziato.