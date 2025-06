Meteo, ‘Rossby wave breaking’: baricentro anticiclonico verso la Francia e flussi freschi sull’Adriatico

MeteoWeb

In questi giorni stiamo assistendo a un evento meteorologico estremo che sta riscrivendo le regole del caldo estivo in Europa: una vera e propria cupola di calore sta avvolgendo l’Europa occidentale, alimentando temperature record e condizioni di stabilità atmosferica eccezionali. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno? Per comprenderlo, è necessario entrare nel cuore delle dinamiche atmosferiche che lo sostengono.

Il primo elemento chiave è rappresentato dall’onda di Rossby, un’ampia ondulazione della corrente a getto che si estende a latitudini medio-alte. In questo caso, siamo di fronte a una configurazione chiamata Anticyclonic Rossby Wave Breaking (AWM), un processo che porta a un marcato rafforzamento anticiclonico sulle regioni occidentali del continente europeo. Questo “break” dell’onda, in sostanza, consente all’aria calda di espandersi verso nord, favorendo la costruzione di una struttura anticiclonica a cupola che agisce come un coperchio termico.

Un ruolo determinante in questa situazione lo gioca anche il getto polare, la corrente d’aria veloce che scorre tra le latitudini medio-alte. In questi giorni, il getto si presenta particolarmente intenso a nord della cupola di calore, con valori di anomalia dei venti fino a 4 sigma rispetto alla media climatica. Ciò significa che il getto è estremamente potenziato per essere fine giugno, creando un contesto di elevata persistenza per il blocco anticiclonico sottostante. La presenza di punti di divergenza del getto polare sull’Atlantico e sul Nord Europa funge da vero e proprio “motore” per la cupola di calore, con un effetto simile alla pompa da bicicletta: l’aria viene compressa in basso, generando un aumento della pressione e dei geopotenziali in quota.

Questa configurazione non si limita a produrre caldo eccezionale, ma modifica anche la distribuzione dell’umidità atmosferica. L’ultima analisi delle mappe meteorologiche mostra un elevato valore di IVT (Integrated Vapor Transport), ovvero il trasporto integrato di vapore acqueo nell’atmosfera. Questo flusso umido segue la traiettoria disegnata dalla cupola di calore e contribuisce ulteriormente a stabilizzare la struttura anticiclonica. Si tratta di un sistema che si autoalimenta: più calore e umidità vengono intrappolati, più l’anticiclone si consolida e resiste alle perturbazioni esterne.

Le conseguenze non si fermano alle temperature elevate. Nei prossimi giorni, è atteso un significativo accumulo di precipitazioni in Scandinavia e, in particolare, lungo le coste norvegesi. Qui entrerà in gioco un vero e proprio fiume atmosferico, una colonna concentrata di vapore acqueo proveniente da latitudini subtropicali che, una volta giunta a contatto con il terreno e con le catene montuose, scaricherà piogge abbondanti. Questo fenomeno rappresenta un contrasto netto rispetto alla stabilità assoluta che domina gran parte dell’Europa occidentale, sottolineando ancora una volta l’estrema variabilità indotta da configurazioni sinottiche di questo tipo.

In sintesi, la cupola di calore che stiamo osservando in queste settimane è il risultato di una perfetta combinazione tra dinamiche di grande scala e processi più locali. La rottura anticloni­ca dell’onda di Rossby, l’intensificazione del getto polare e il trasporto massiccio di vapore acqueo sono fattori che si intrecciano in un meccanismo complesso e affascinante. Proprio questa sinergia rende il fenomeno particolarmente resistente e capace di determinare ondate di caldo estreme e prolungate.

Oltre agli effetti immediati sulla salute pubblica e sull’agricoltura, queste condizioni contribuiscono a esacerbare altri rischi collaterali, come la siccità prolungata e l’innesco di incendi boschivi. L’estrema stabilità atmosferica, infatti, limita le piogge e favorisce l’accumulo di polveri e inquinanti nell’aria, peggiorando la qualità dell’aria nelle aree urbane e rurali.

La situazione attuale diventa un potente segnale di come il nostro clima stia cambiando. La frequenza e l’intensità di eventi di questo tipo sono in aumento, e la comunità scientifica internazionale sottolinea l’urgenza di monitorare con attenzione queste configurazioni. Le cupole di calore non sono semplici ondate di caldo: sono strutture complesse, figlie di dinamiche atmosferiche e oceaniche globali che, nel contesto del riscaldamento climatico, diventano sempre più frequenti e difficili da gestire.