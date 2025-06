Meteo, sabbia sahariana in quota e anticiclone africano: weekend critico per qualità dell’aria

MeteoWeb

Il meteo per il prossimo fine settimana si preannuncia particolarmente impegnativo: l’Italia sarà investita da una doppia minaccia atmosferica, con il consolidamento dell’anticiclone africano e l’arrivo di una massiccia nube di sabbia sahariana in sospensione. Una combinazione che peggiorerà drasticamente la qualità dell’aria e renderà il caldo ancora più difficile da sopportare.

Un cielo opaco e un’aria irrespirabile: la qualità peggiora ovunque

Le polveri sottili trasportate dal Sahara porteranno a un rapido e marcato peggioramento della qualità dell’aria, con concentrazioni di PM10 destinate a superare i limiti di sicurezza in molte aree urbane. Questo incremento delle particelle fini potrà avere effetti diretti sulla salute, soprattutto per le categorie più vulnerabili: anziani, bambini e chi soffre di patologie respiratorie come asma e bronchite cronica.

Nonostante le polveri sahariane siano naturali, il loro impatto non è da sottovalutare: in molti casi, il loro arrivo è associato a un aumento degli accessi in pronto soccorso per problemi respiratori, oltre che a un calo generale del benessere fisico.

Colori nel cielo e polvere ovunque: gli impatti visivi e ambientali

Oltre agli effetti sulla salute, il fenomeno sarà ben visibile anche a occhio nudo: cieli giallastri o rossastri, atmosfera torbida, visibilità ridotta e depositi di sabbia rossa su auto, terrazze e persino sui panni stesi. Le particelle di ossidi di ferro contenute nella sabbia sahariana conferiscono a tutto uno strato polveroso dal colore caratteristico.

In alcune zone, la riduzione della visibilità potrebbe creare anche disagi al traffico, soprattutto nelle ore centrali del giorno, e aumentare i problemi per i soggetti allergici.

Un caldo più opprimente del previsto: l’afa amplificata dalla polvere

Il caldo, già estremo a causa dell’anticiclone africano, sarà percepito in modo ancora più soffocante. Le particelle in sospensione alterano infatti il bilancio energetico dell’atmosfera, favorendo l’accumulo di calore e riducendo la dispersione notturna. Risultato? Temperature percepite ben superiori ai valori reali e notti tropicali con minime superiori ai 25°C.

In alcune zone del Sud e delle Isole Maggiori, i termometri potrebbero sfiorare o superare i 40°C, aggravando il disagio termico e rendendo difficile anche il semplice riposo notturno.

Un fenomeno in crescita: sempre più frequente negli ultimi anni

Quello che un tempo era un evento raro sta diventando sempre più frequente. Il trasporto di sabbia sahariana nel Mediterraneo è aumentato in modo significativo negli ultimi anni, anche a causa delle modifiche climatiche in atto. Studi scientifici indicano che il riscaldamento globale favorisce sia la desertificazione in Nord Africa, sia le condizioni atmosferiche favorevoli a queste intrusioni.

Questi episodi non solo peggiorano l’aria, ma alterano anche il clima locale, interferendo con la radiazione solare e influenzando le dinamiche delle precipitazioni estive.

Conclusione: caldo, polvere e pericoli invisibili

Quello in arrivo sarà un fine settimana da bollino rosso su molti fronti: caldo torrido, cielo carico di polvere sahariana e un’aria che sarà tutto fuorché salubre. L’interazione tra meteo, salute pubblica e clima globale è sempre più evidente. Non è solo una questione di caldo: è un campanello d’allarme per l’ambiente e per il nostro futuro.

