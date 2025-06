Meteo Sardegna, bolla di calore sull’isola: temperature fino a +41°C

MeteoWeb

Una bolla di calore di matrice subtropicale sta rendendo soffocanti le giornate in Sardegna, e per i prossimi giorni nemmeno l’entrata del maestrale porterà un minimo di refrigerio: le temperature non scenderanno sotto i +37-38°C e in alcune zone si toccheranno anche i +41°C. “Domani avremo la giornata più calda – annunciano gli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu – le massime sono previste in aumento, soprattutto nelle zone interne pianeggianti. Parliamo del Campidano centrale, ma anche nelle pianure del Nuorese e nel Goceano, dove si potranno raggiungere i +40 o +41°C”.

La Protezione Civile regionale ha già diffuso un bollettino di allerta per le alte temperature. Nei giorni successivi entrerà un po’ di maestrale, “ma la situazione – avvertono dall’Ufficio meteo – rimarrà invariata, forse senza toccare i picchi delle prossime 24 ore ma comunque con temperature sempre molto elevate”. Il maestrale, infatti, potrebbe avere un effetto boomerang: attraversando zone molto calde potrebbe portare ulteriore calura. I venti gireranno poi a regime di brezza, particolarmente forti venerdì 27 giugno sulla parte occidentale dell’Isola.

Caldo torrido è atteso anche per la prossima settimana: la situazione rimarrà invariata con temperature tra i +37 e i +38°C.

