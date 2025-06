Meteo shock in Francia: ancora rischio grandine grossa come uova, allerta arancione in 5 regioni

MeteoWeb

Oggi, martedì 3 giugno 2025 si profila ancora come una giornata ad alto rischio meteorologico per ampie aree della Francia centro-orientale, dove si prevede lo sviluppo di temporali forti accompagnati da grandine di grandi dimensioni. Le autorità hanno diramato l’allerta arancione per cinque dipartimenti, in previsione di fenomeni potenzialmente pericolosi nel pomeriggio e nella serata.

Allerta arancione per temporali: ecco le aree a rischio

L’agenzia meteorologica nazionale francese ha posto in stato di allerta i dipartimenti di Ain, Giura, Loira, Rodano e Saona, a causa dell’attesa formazione di celle temporalesche intense. Questi sistemi convettivi potranno produrre:

Grandine di diversi centimetri di diametro

Raffiche di vento forti , anche oltre i 70 km/h

, anche oltre i 70 km/h Piogge torrenziali concentrate in brevi lassi di tempo

concentrate in brevi lassi di tempo Attività elettrica molto intensa

Il rischio non si limita alla fase pomeridiana: rovesci e temporali potrebbero proseguire anche in serata e durante le prime ore della notte, con accumuli di pioggia localmente significativi, soprattutto tra il sud-ovest e le regioni centrali.

Sud e Nord della Francia: condizioni meteo opposte

Lo scenario meteorologico è fortemente variabile lungo la penisola. A nord della linea Bordeaux-Ardenne, la situazione resta più stabile. Un fronte di bassa pressione in lento avvicinamento verso la Bretagna porterà nubi diffuse e piogge gradualmente più consistenti tra il Cotentin e la Costa d’Opale. In queste aree, i venti da sud-ovest tenderanno a rinforzarsi con raffiche fino a 70 km/h.

All’estremo opposto, sulle regioni meridionali come Linguadoca-Rossiglione, Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) e Corsica, il tempo rimane più tranquillo, con cieli in prevalenza sereni o velati da nubi alte. Qui le temperature restano elevate, con massime che toccheranno i 33°C ad Ajaccio e valori compresi tra 26°C e 30°C lungo il litorale mediterraneo.

La fascia instabile: dal Sud-Ovest al Nord-Est tra pomeriggio e sera

La zona più critica sarà quella compresa tra Aquitania, Limosino, Midi-Pirenei e il Centro-Est del Paese. In queste regioni, già durante la tarda mattinata si stanno sviluppando i primi rovesci sparsi, destinati a intensificarsi nel corso del pomeriggio.

Le condizioni saranno favorevoli alla formazione di supercelle temporalesche, in grado di generare fenomeni estremi. La combinazione tra aria caldo-umida preesistente e una ventilazione in quota più fresca e dinamica rappresenta un fattore scatenante per grandinate di grandi dimensioni e possibili episodi di downburst (raffiche discendenti molto forti).

Temperature contrastanti: dal fresco atlantico al caldo mediterraneo

Il contrasto termico tra le diverse zone del Paese è marcato. Sulla costa della Manica le massime si manterranno tra i 16 e i 20°C, complice la copertura nuvolosa e l’influenza dell’oceano. Nell’entroterra si oscillerà invece tra i 21 e i 26°C. Al Sud, come già accennato, si toccheranno anche i 30°C e oltre, con picchi più elevati nei settori interni della Corsica.

Una giornata ad alto rischio tra instabilità e contrasti climatici

Martedì 3 giugno 2025 rappresenta una delle giornate più dinamiche e insidiose di inizio estate in Francia. L’alternanza tra aree calme e zone fortemente instabili crea un quadro meteorologico complesso, che richiede attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali, soprattutto nelle aree in allerta arancione.